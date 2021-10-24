محمد بن راشد يرحب باستضافة دبى للمؤتمر الدولى للفضاء غدا

جدة - نرمين السيد - أعلن الشيخ محمد بن راشد، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبى، انطلاق الدورة الثانية والسبعين للمؤتمر الدولى للفضاء، والمقرر افتتاحها غدًا الاثنين، فى مركز دبى التجارى العالمى.





وقال الشيخ محمد بن راشد فى تدوينة على موقع تويتر" "إن أعرق مؤتمر ومعرض للفضاء فى العالم ينطلق غدًافى دورته ال72 فى دولة الإمارات بمشاركة 110 دولة وكافة رؤساء وكالات الفضاء الدولية و4000 مشارك و100 شركة فضاء دولية. وتابع: "أرحب بالجميع على أرض الإمارات، وندعم التحالفات والمبادرات التى توصل البشر علميًا ومعرفيا لأبعد الكواكب والمجرات". وتستضيف الإمارات العربية المتحدة، الاثنين، المؤتمر الدولى للفضاء، فى دورته الثانية والسبعين، الذى ينظمه مركز محمد بن راشد للفضاء، بالتعاون مع الاتحاد الدولى للفضاء، والذى تمتد فعالياته حتى 29 أكتوبر الجارى، فى مركز دبى التجارى العالمى. وبحسب شبكة "سكاى نيوز" يستقبل الحدث العالمى، نحو 5 آلاف شخص متخصص وخبير من 80 دولة، يناقشون نحو 3 آلاف ورقة بحثية، خلال فعالياته التى تمتد حتى 29 أكتوبر الجارى، ويعد المؤتمر الأكبر فى قطاع الفضاء على مستوى العالم، وتستضيفه الإمارات للمرة الأولى عربيًا، منذ انطلاقه فى عام 1950.

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