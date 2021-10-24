جدة - نرمين السيد - وقال مسؤول بهيئة الطوارئ فى تصريح نقلته وكالة أنباء "سبوتنيك" اليوم: "لقد تحطمت الطائرة "إيروبراكت أيه - 22"، ولقى اثنان مصرعهما كانا على متنها"، مشيرا إلى أن الطائرة سقطت على أراضى نادى الطيران "أيروكلاسيكا". وأضاف: "بعد ذلك نشب حريق على مساحة 5 أمتار مربعة، وأكدت هيئة الطوارئ وجود شخصين على متنها".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تحطم طائرة ذات محرك خفيف بضواحى موسكو ومصرع اثنين من ركابها على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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