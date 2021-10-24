سعر ومواصفات هاتف نوكيا Nokia G 300 الجوال الخرافي مفاجأة 2022 الذي يضم خصائص الكثير منا يتمناها في هاتفه الذي، لذا نوضح إليكم عبر موقعكم ثقفني، التفاصيل كاملة لهاتف نوكيا الجديد، الذي تم تصميمه بطريقة مميزة للغاية. مواصفات هاتف نوكيا Nokia G 300 نظام التشغيل يحتوى علي اندرويد اصدار ١١.

المعالج يحتوى علي معالج ثماني النواه Qualcomm snapdragon 480 5G.

الشبكات يدعم شبكات الجيل الثاني والجيل الثالث والجيل الرابع والجيل الخامس.

الشرائح يدعم ٢شريحة اتصال نانو اس اي ام.

الذاكرة يحتوي علي ذاكرة داخلية تخزين ٦٤جيجا بايت مع ذاكرة عشوائية تقدر ب ٤جيجا بايت رامات.

يدعم الذاكرة الخارجية باضافة كارت الميمورى.

البطارية يحتوى علي بطارية سعة ٤٤٧٠ مللي امبير غير قابلة للازالة من نوع ليثيوم.

الشحن السريع يدعم ذلك بقوة ١٨ واط.

الكاميرا الخلفية: يحتوى علي ثلاث كاميرات خلفية، الأولي ١٦ ميجا بكسل مع عدسة ١.٨اف، الثانية كاميرا بدقة ٥ ميجا بكسل زاوية واسعة بفتحة عدسة ٢.٢، الثالثة يدعم كاميرا ٢ميجا بكسل عزل الخلفية بفتحة عدسة ٢.٤.

تدعم الفلاش، وجودة الفيديو اف اتش دى ١٠٨٠ بي.

الكاميرا الامامية: تدعم كاميرا واحدة فقط سيلفي، بدقة ٨ ميجا بكسل ذو فتحة عدسة ٢.٠اف، وجودة فيديو اف اتش دى ١٠٨٠بي، لا تدعم فلاش امامي.

الشاشة: يحتوى علي شاشة IPS LcD، بحجم مقاس ٦.٥٢ انش مع وضع حماية العين والوضع الليلي ١٦مليون لون.

جسم الهاتف: الوزن القائم ٢٠٠ جرام طول ١٦٩.٤ مم وعرض ٧٨.٤ مم وسمك ٩.٣ مم.

الألوان: الأسود، الرمادى.

الشاشة: يحتوى علي شاشة IPS LcD، بحجم مقاس ٦.٥٢ انش مع وضع حماية العين والوضع الليلي ١٦مليون لون. جسم الهاتف: الوزن القائم ٢٠٠ جرام طول ١٦٩.٤ مم وعرض ٧٨.٤ مم وسمك ٩.٣ مم. الألوان: الأسود، الرمادى. يحتوي علي البصمة في زر الباور الخاص بالتشغيل بصمة الاصبع كما يدعم خاصية الوجة.

الاتصال والصوت: هاتف يحتوى علي واي فاي هوائي للنت، يحتوى علي بلوتوث اصدار ٥.٠، يدعم جي بي اس، يحتوى علي مدخل يو اس بي، يدعم راديو اف ام، يحتوى السماعات الخارجية. محتويات العلبة للجوال نوكيا جي ٣٠٠ الجهاز

السماعات

رأس الشاحن

كابل يو اس بي

جراب الحماية

ابرة لدخول الشرائح مميزات هاتف Nokia G 300 الهاتف يدعم بصمة الاصبع بزر التشغيل وبصمة الوجه.

الجوال يدعم شبكات الجيل الثاني حتي الجيل الخامس.

الهاتف يدعم شاشه ذو مقاس كبير بوضوح جيد بجودة اتش دى +.

يدعم كاميرا سيلفي جيدة مع منفذ شاحن جيد يو اس بي.

تصميم الهاتف جميل. عيوب جوال نوكيا جي ٣٠٠ التليفون لايدعم دقة ٤ كي في أمكانية تصوير الفيديو.

لايحتوي علي خاصية تحديث الشاشة. سعر الجوال نوكيا جي ٣٠٠ السعر في أوروبا اليورو ١٧٧.

السعر العالمي بالدولار الأمريكي ١٩٩.

مصر ٣٨٠٠جنية مصري

السعودية ٨٥٠ ريال سعودي.

الكويت ٦٠ دينار كويتي

الأمارات ٨٠٠درهم أماراتي.

العراق ٢٨٠الف دينار عراقي.

المغرب ١٨٠٠درهم مغربي. عيوب جوال نوكيا جي ٣٠٠ اكتب لنا في التعليقات رأيك في سعر ومواصفات هاتف نوكيا Nokia G 300 الجوال الخرافي مفاجأة 2022. الوسوم

سعر ومواصفات هاتف نوكيا Nokia G 300 الجوال الخرافي مفاجأة 2022 الذي يضم خصائص الكثير منا يتمناها في هاتفه الذي، لذا نوضح إليكم عبر موقعكم ثقفني، التفاصيل كاملة لهاتف نوكيا الجديد، الذي تم تصميمه بطريقة مميزة للغاية. مواصفات هاتف نوكيا Nokia G 300 نظام التشغيل يحتوى علي اندرويد اصدار ١١.

المعالج يحتوى علي معالج ثماني النواه Qualcomm snapdragon 480 5G.

الشبكات يدعم شبكات الجيل الثاني والجيل الثالث والجيل الرابع والجيل الخامس.

الشرائح يدعم ٢شريحة اتصال نانو اس اي ام.

الذاكرة يحتوي علي ذاكرة داخلية تخزين ٦٤جيجا بايت مع ذاكرة عشوائية تقدر ب ٤جيجا بايت رامات.

يدعم الذاكرة الخارجية باضافة كارت الميمورى.

البطارية يحتوى علي بطارية سعة ٤٤٧٠ مللي امبير غير قابلة للازالة من نوع ليثيوم.

الشحن السريع يدعم ذلك بقوة ١٨ واط.

الكاميرا الخلفية: يحتوى علي ثلاث كاميرات خلفية، الأولي ١٦ ميجا بكسل مع عدسة ١.٨اف، الثانية كاميرا بدقة ٥ ميجا بكسل زاوية واسعة بفتحة عدسة ٢.٢، الثالثة يدعم كاميرا ٢ميجا بكسل عزل الخلفية بفتحة عدسة ٢.٤.

تدعم الفلاش، وجودة الفيديو اف اتش دى ١٠٨٠ بي.

الكاميرا الامامية: تدعم كاميرا واحدة فقط سيلفي، بدقة ٨ ميجا بكسل ذو فتحة عدسة ٢.٠اف، وجودة فيديو اف اتش دى ١٠٨٠بي، لا تدعم فلاش امامي.

الشاشة: يحتوى علي شاشة IPS LcD، بحجم مقاس ٦.٥٢ انش مع وضع حماية العين والوضع الليلي ١٦مليون لون.

جسم الهاتف: الوزن القائم ٢٠٠ جرام طول ١٦٩.٤ مم وعرض ٧٨.٤ مم وسمك ٩.٣ مم.

الألوان: الأسود، الرمادى.

الشاشة: يحتوى علي شاشة IPS LcD، بحجم مقاس ٦.٥٢ انش مع وضع حماية العين والوضع الليلي ١٦مليون لون. جسم الهاتف: الوزن القائم ٢٠٠ جرام طول ١٦٩.٤ مم وعرض ٧٨.٤ مم وسمك ٩.٣ مم. الألوان: الأسود، الرمادى. يحتوي علي البصمة في زر الباور الخاص بالتشغيل بصمة الاصبع كما يدعم خاصية الوجة.

الاتصال والصوت: هاتف يحتوى علي واي فاي هوائي للنت، يحتوى علي بلوتوث اصدار ٥.٠، يدعم جي بي اس، يحتوى علي مدخل يو اس بي، يدعم راديو اف ام، يحتوى السماعات الخارجية. محتويات العلبة للجوال نوكيا جي ٣٠٠ الجهاز

السماعات

رأس الشاحن

كابل يو اس بي

جراب الحماية

ابرة لدخول الشرائح مميزات هاتف Nokia G 300 الهاتف يدعم بصمة الاصبع بزر التشغيل وبصمة الوجه.

الجوال يدعم شبكات الجيل الثاني حتي الجيل الخامس.

الهاتف يدعم شاشه ذو مقاس كبير بوضوح جيد بجودة اتش دى +.

يدعم كاميرا سيلفي جيدة مع منفذ شاحن جيد يو اس بي.

تصميم الهاتف جميل. عيوب جوال نوكيا جي ٣٠٠ التليفون لايدعم دقة ٤ كي في أمكانية تصوير الفيديو.

لايحتوي علي خاصية تحديث الشاشة. سعر الجوال نوكيا جي ٣٠٠ السعر في أوروبا اليورو ١٧٧.

السعر العالمي بالدولار الأمريكي ١٩٩.

مصر ٣٨٠٠جنية مصري

السعودية ٨٥٠ ريال سعودي.

الكويت ٦٠ دينار كويتي

الأمارات ٨٠٠درهم أماراتي.

العراق ٢٨٠الف دينار عراقي.

المغرب ١٨٠٠درهم مغربي. عيوب جوال نوكيا جي ٣٠٠ اكتب لنا في التعليقات رأيك في سعر ومواصفات هاتف نوكيا Nokia G 300 الجوال الخرافي مفاجأة 2022.

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