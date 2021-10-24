شروط وخطوات التقديم على وظائف عسكرية بشهادة الثانوية العامة 1443

خطوات التقديم على وظائف عسكرية بشهادة الثانوية 1443، يعد ذلك من من ضمن الأمور التى تهم الكثير من المواطنين فى المملكة العربية السعودية الراغبين فى العمل فى القوات المسلحة السعودية، حيث إن وزارة الدفاع تقوم بتقديم لكل المواطنين العديد من الوظائف التى لا تحتاج إلا شهادة الثانوية العامة فقط

التقديم على وظائف عسكرية بشهادة الثانوية

قامت إدارة القبول المركزى في وزارة الدفاع بالمملكة العربية السعودية بالإعلان عن العديد من الوظائف برتبة الجندي للعديد من الأشخاص فى المملكة، حيث إن تلك الوظائف تكون مناسبة للرجال ويحصل على رتبة جندي، ويتم الترقية وفقاً لسلم ترقيات وزارة الدفاع السعودية، ويتم غلق باب التسجيل فى تلك الوظائف في الثلاثون من أكتوبر الجاري.

شروط وظائف وزارة الدفاع السعودية 1443

قامت وزارة الدفاع فى المملكة العربية السعودية بوضع عدد من الشروط التى يجب إن تتوافر وذلك لأن يتم التقديم فى تلك الوظائف، حيث إن هذه الشروط تكون وفقاً للأتي:

لابد من إن يكون المتقدم لتلك الوظائف مواطن سعودي الجنسية ومقيم فى المملكة العربية السعودية.

يشترط إن يكون قد نشأ وتربي داخل اراضي المملكة.

يجب إن يكون المتقدم غير عامل فى القطاع العام أو فى القطاع الخاص.

إن يكون حسن السير والسلوك ولم يتم الحكم عليه من قبل فى القضايا التى تخص الشرف والأمانة.

لابد من إن يكون المتقدم حاصل على شهادة الثانوية العامة على الأقل.

خطوات التقديم على وظائف عسكرية بشهادة الثانوية 1443

حتى تستطيع التقديم على هذه الوظائف لابد من إن يتم القيام ببعض الخطوات البسيطة حيث إن هذه الخطوات تتلخص فى مجموعة السطور التالية: