أخبار اليمن : الأمين العام يعزي بوفاة الدكتور عبدالرقيب الغباري

الأمين العام يعزي بوفاة الدكتور عبدالرقيب الغباريبعث الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام الأستاذ غازي أحمد علي محسن، برقية عزاء ومواساة بوفاة الدكتور /عبدالرقيب حسن حسين الغباري، الذي انتقل الى جوار ربه وهو يؤدي واجبه الوطني في مجال الطب والخدمات العلاجية.

واشار الأمين العام إلى أن الفقيد كان من الكوادر الطبية المؤهلة والكفؤة التي قدمت للوطن خدمات متميزة بكفاءة واقتدار، وكان يحظى بمحبة وتقدير افراد المجتمع.

وفي برقية العزاء التي بعثها إلى شقيق الفقيد/ عبدالله حسن حسين الغباري واخوانه والى نجل الفقيد /محمد عبدالرقيب حسن حسين الغباري واخوانه، وكافة ال الغباري بمحافظة ذمار ، أعرب الأمين العام باسمه شخصياً ونيابة عن قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام، عن تعازيه الحارة ومواساته في هذا المصاب.

سائلاً المولى الكريم سبحانه وتعالى أن يتغمد الفقيد بواسع الرحمة والمغفرة ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

"إنا لله وإنآ إليه راجعون"

