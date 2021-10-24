بريطانيا تسجل 72 وفاة و39962 جديدة بكورونا

سجلت بريطانيا يوم الأحد 39962 إصابة جديدة بكوفيد-19 و72 وفاة في غضون 28 يوما من ثبوت إصابة المتوفين بالفيروس.
وعلى الرغم من أن أرقام الإصابات والوفيات خلال عطلة نهاية الأسبوع تميل لأن تكون أقل من أيام الأسبوع، لكن عدد الوفيات المسجل اليوم كان الأعلى في أيام الآحاد منذ أوائل مارس.
وتحتل بريطانيا المركز الـ4 عالميا من حيث عدد الإصابات بفيروس كورونا والـ8 من حيث حصيلة الضحايا.
وشهدت خلال الأشهر الماضية ارتفاعا جديدا في مؤشري الإصابات والوفيات اليومية على خلفية انتشار متحور "دلتا".
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