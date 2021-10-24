إعصار ”ريك” يقترب من ساحل المكسيك على المحيط الهادئ

أكد المركز الأمريكي للأعاصير أن إعصار "ريك" يقترب ببطء من ساحل المكسيك على المحيط الهادئ، ومن المتوقع أن يحدث أمطارا غزيرة شمالي منتجع أكابولكو.
وقال المركز إن "الإعصار سيتلاشى يوم الثلاثاء المقبل".
من جهته، أشار مسؤول حكومي مكسيكي لقناة "تيليفيزا نيوز" الإخبارية، إن "الولايات الساحلية جوريرو وميتشواكان وكوليما وخاليسكو وناياريت فتحت أبواب الملاجئ في المناطق التي يتوقع سقوط أمطار غزيرة فيها".
واستجمع "ريك" الحد الأقصى من الرياح الثابتة عند سرعة تقترب من 140 كيلومترا في الساعة مع عواصف قوية عندما كان يتحرك شمالا بسرعة 6 كيلومترات في الساعة.
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