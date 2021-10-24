انت الان تتابع تفاصيل خبر التجنيد الموحد : التقديم في التجنيد الموحد رجال ونساء عبر بوابة القبول الموحد للقوات المسلحة والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - أعلنت وزارة الدفاع السعودية عن فتح باب التقديم في التجنيد الموحد للرجال والنساء، لشغل مناصب عمل في الوظائف العسكرية للقوات المسلحة برتب جندي، جندي أول، عريف، وكيل رقيب، رقيب، وفقا للشروط التي حددتها الوزارة للقبول في التجنيد، اعتبارا من يوم 24 أكتوبر .

أما بالنسبة لشروط القبول في الوظائف العسكرية المعلن عنها فقط حددتها الوزارة بالنسبة للمتقدمين رجال فيما يلي :

التجنيد الموحد في القوات المسلحة

• أن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ ويستثنى من شرط المنشأ من نشأ مع والده أثناء خدمته للدولة خارج المملكة

• أن يكون حسن السيرة والسلوك غير محكوم عليه بالإدانة في جريمة مخلة بالشرف والأمانة

• ألا يقل عمره عن 18 عامًا ولا يزيد عن الشرط الخاص بالوظيفة

• ألا يكون موظفًا في أي جهة حكومية

• أن تتوفر في الفرد الفني المؤهلات التي تحددها اللائحة التنفيذية

• حصول المتقدم على المؤهلات العلمية المطلوبة للوظيفة

• ألا يكون متزوجًا من غير سعودية

• ألا يكون قد فصل من القطاعات العسكرية ولم يسبق له الالتحاق بالخدمة العسكرية

• اجتياز المقابلة الشخصية واختبار اللياقة البدنية واختبار التخصص

• أن يتناسب طول المتقدم مع وزنه بحيث يكون الحد الأدنى للطول (160) سم.

• أن يكون مقبولا طبيًّا للخدمة العسكرية

• أن يجتاز جميع إجراءات واختبارات القبول وفقًا للشروط المحددة

أما بالنسبة لشروط القبول في التجنيد الموحد التي حددتها الوزارة للمتقدمين من النساء فهي كما يلي :

أن تكون المتقدمة سعودية الأصل والمنشأ ويستثنى من شرط المنشأ من نشأت مع والدها أثناء خدمته للدولة خارج المملكة

• أن تكون حسنة السيرة والسلوك غير محكوم عليها بالإدانة في جريمة مخله بالشرف والأمانة مالم يكن قد رٌد اعتبارها إليها

• أن تكون مقبولة طبيًّا للخدمة العسكرية

• ألا تكون موظفة في أي جهة حكومية

• ألا يقل سن المتقدمة عن 21 عامًا ولا يزيد عن الشرط الخاص بالوظيفة

• أن يتناسب طول القامة مع وزنها، ويكون الحد الأدنى للطول (155) سم

• ألا يقل المؤهل العلمي للمتقدمة عن الثانوية العامة أو ما يعادلها

• أن تحمل بطاقة هوية وطنية مستقلة

• ألا تكون متزوجة من غير سعودي

• اجتياز المقابلة الشخصية

• أن تتوفر في المتقدمة ذات التخصص الفني المؤهلات التي تحددها اللائحة التنفيذية

ويتم التقديم على الوظائف العسكرية المعلن عنها عبر بوابة التجنيد الموحد على هذا الرابط من هنا