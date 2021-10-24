رابط التسجيل في خدمات منصة مطلوب matloob للفعاليات المختلفة داخل المملكة

منصة مطلوب، فقد أطلقت المملكة العربية السعودية منصة إلكترونية حكومية تتبع للمركز الوطني للفعاليات، ومن خلال المنصة يتم استقبال الطلبات الشخصية الخاصة بالمواطنين سواء سعوديين أو مقيمين وكذلك استقبال طلبات الشركات، والتي توفر الحصول علي فرص تكون متاحة في فترات المواسم والفعاليات، وتحتوي منصة مطلوب عدد مميز من المشاريع والمواهب التي تعد مميزة داخل المملكة، وتهتم المنصة باحتضان الفعاليات الوطنية من خلال الاستعانة بكوادر وعدد من الخدمات التي تساعد علي صناعة المحتوى الترفيهي، كما تساعد المنصة في تحقيق الأهداف الخاصة التي غرضها التنظيم الفعال والجيد والعمل علي تسهيل اشتراك الأفراد وممن هم من مزودي الخدمات بجميع الفعاليات والمواسم داخل المملكة، واليكم تفاصيل التسجيل في منصة مطلوب.

التسجيل في منصة مطلوب الكترونياً

منصة مطلوب قد حددت عدد 6 خطوات من خلالها يتم اتباعها حتي يتم تنفيذ التسجيل في المنصة بطريقة صحيحة، والاستفادة من خدمات المنصة بأي وقت، وتتمثل خطوات التسجيل في ما يلي:

يجب الدخول على موقع التسجيل الخاص بمنصة مطلوب من خلال الضغط على الرابط الآتي: منصة مطلوب. يتوجب أن يتم الضغط على تبويب “مستخدم جديد”. يجب أن يتم تحديد النوع الخاص بالمستفيد سواء “أفراد أو شركة”. ثم يتم إدخال البيانات المطلوبة للتسجيل. بعد أن يتم التأكيد سوف تصل رسالة خاصة علي الجوال الشخصي برمز الدخول. يتم إدراج رمز المرور في المكان المحدد له ثم الضغط علي تأكيد التسجيل في منصة مطلوب، وبهذا يكون قد تم تسجيل حساب جديد بمنصة مطلوب بطريقة صحيحة.

منصة مطلوب matloob

وضحت المنصة بأنه يجب عند التسجيل أن لا يتم تحميل أي ملفات تتضمن أي برامج أو بيانات معلومات مختلفة ليست مملوكة لمن قام بالتسجيل، كما يجب أن لا يتم تحميل أي ملفات تحتوي على أي نوع من الفيروسات أو البيانات التي تعد تالفة.

وكانت منصة مطلوب قد عملت علي توضيح بعض النقاط التي من أهمها، وهو أن التقديم يتوفر لجميع الشركات والأفراد من خلال الأقسام الأتية: المأكولات والمشروبات، قسم المتاجر وعرض المنتجات، تسجيل المواهب، وكذلك المواقع والخدمات الداعمة للفعاليات.