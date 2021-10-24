كوبيش: سنعمل للتحقق من انسحاب القوات الأجنبية من ليبيا

جدة - نرمين السيد - أكد المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا، يان كوبيش، فى بيان اليوم الأحد، على استعداد المنظمة الدولية وشركائها لدعم اللجنة العسكرية المشتركة فى تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار فى ليبيا، مبيناً أن المراقبين سيعملون بإشراف اللجنة للتحقق من انسحاب القوات الأجنبية وخطة العمل لانسحاب المرتزقة.





وشدد كوبيش على الدور الهام للجنة العسكرية المشتركة فى استئناف صادرات النفط وتبادل المعتقلين وإعادة فتح المجال الجوى والطريق الساحلى. كما قال إن اتفاق وقف النار مهد الطريق أمام العملية السياسية الشاملة، مؤكداً أن اللجنة العسكرية حققت إنجازا بالتوقيع على خطة عمل انسحاب المرتزقة.

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