السعودية تستضيف قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر غدا

جدة - نرمين السيد - تستضيف المملكة العربية السعودية غدا الاثنين قمة "مبادرة الشرق الأوسط الأخضر" والتى تهدف إلى تعزيز التعاون وتوحيد الجهود لتنفيذ الالتزامات البيئية المشتركة، وتشكيل أول تحالف لمكافحة التغير المناخى فى الشرق الأوسط.





وتسعى القمة إلى توفير منصة تجمع بين المعرفة ورأس المال لتعزيز الاستثمار ونقل المعرفة لمواجهة التحديات المشتركة ووضع اسس دبلوماسية المناخ لتعزيز الارادة السياسية اللازمة لاحداث تغيير جذرى.

كما تسعى المملكة من خلال هذه القمة إلى العمل مع دول الجوار بمنطقة الشرق الأوسط لمكافحة التغير المناخى فى إطار مبادرة (الشرق الأوسط الأخضر) كأكبر برنامج إعادة تشجير فى العالم الذى يشمل زراعة 50 مليار شجرة فى الشرق الأوسط من أجل تخفيض معدلات الكربون العالمية بجانب تخفيض 60 بالمئة من معدلات الانبعاثات الكربونية الناتجة عن إنتاج النفط فى المنطقة.

وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز قد قال فى كلمة خلال قمة المناخ العالمية الافتراضية التى استضافتها الولايات المتحدة الأمريكية فى شهر إبريل الماضى "إننا سنعمل مع الشركاء لتحقيق أهداف مبادرتى (السعودية الخضراء) و(الشرق الاوسط الاخضر) من خلال استضافتنا منتدى لمبادرة السعودية الخضراء وقمة لمبادرة الشرق الأوسط الأخضر" مؤكدا اهتمام المملكة والتزامها بالتعاون لمكافحة التغير المناخى لإيجاد بيئة أفضل للأجيال القادمة.

وحسبما أفادت وكالة الأنباء السعودية "واس" رحب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس خلال اتصال هاتفى أجراه بخادم الحرمين أمس السبت بمبادرتى "السعودية الخضراء" و"الشرق الأوسط الأخضر" اللتين أطلقهما ولى العهد السعودى الأمير محمد بن سلمان.

وأشاد جوتيريس بحزمة المبادرات التى أعلنها ولى العهد السعودى أمس وعدها خطوة كبيرة لحماية البيئة ومواجهة تحديات التغير المناخى، فيما أشاد الأمير تشارلز أمير (ويلز) أمس السبت بإطلاق المملكة العربية السعودية مبادرتى (السعودية الخضراء) و(الشرق الأوسط الأخضر) مؤكدا أن هذه الخطوة "الاستثنائية العالمية" ستساهم فى بناء "مستقبل مستدام ومثمر".