الكرملين: رفضنا التعاون مع الناتو لأن جهود تطوير العلاقات ذهبت سدى

جدة - نرمين السيد - وأضاف بيسكوف، خلال البرنامج التلفزيونى "موسكو- بوتين- الكرملين"، اليوم الأحد:" "من المهم أن نلاحظ أن روسيا دافعت دائما عن تطوير العلاقات مع ناتو".

وتابع المتحدث الصحفى للكرملين:"عندما أصبح من الواضح أن جميع جهودنا ذهبت سدى، قمنا الآن رسميا بقطع العلاقات مع حلف شمال الأطلسى".

يُذكر أن الأمين العام لحلف "الناتو"، ينس ستولتنبرج، قد صرح الخميس الماضى بأن الحلف يحتفظ بقنوات الاتصال مع روسيا ويواصل النهج المزدوج للعلاقات مع موسكو، الذى يجمع بين الدفاع والردع والانفتاح على الحوار، كما أعلن وزير الخارجية الروسى، سيرجى لافروف، مؤخرا قرار بلاده بتعليق عمل بعثتها لدى حلف شمال الأطلسى اعتبارا من الأول من نوفمبر المقبل، فى خطوة تأتى ردا على طرد عدد من الدبلوماسيين الروس المعتمدين لدى مقر الحلف فى بروكسيل، وتشهد العلاقات بين روسيا وحلف شمال الأطلسى فى الآونة الأخيرة توتراً؛ بسبب زيادة تواجد الحلف العسكرى بالقرب من الحدود الروسية؛ الأمر الذى تعتبره موسكو انتهاكا للوثيقة الأساسية للعلاقات مع الحلف.

وفى سياق أخر، أكد دميترى بيسكوف أن خطاب الرئيس فلاديمير بوتين فى منتدى "فالداى" للحوار لم يحمل طابع المجابهة، موضحا أن فحوى رسالة الرئيس هى أن روسيا لن تقبل أن يُعلمها أحد.

وقال بيسكوف - فى تصريحات صحفية- إن معنى ما قاله الرئيس الروسى فى "فالداى" مؤخرا يتلخص فى أننا لا ننوى أن نُعلم أحدا، ونرفض كذلك أن يُعلمنا أحد.. وتابع قائلا:" الرسالة هى أنه يمكننا أن نعيش كما نريد وسنسمح لأنفسنا أن نعيش بالطريقة التى نريدها، وفى الوقت نفسه سنكون سعداء أن نطور صداقة معكم وأن نتعاون، ولكن إياكم أن تقدموا لنا دروسا، فلن نتسامح مع ذلك بعد الآن".

وكان بوتين قد ألقى كلمة فى الجلسة العامة لمنتدى "فالداى" الدولى اللحوار، قال فيها إن "الإنسانية دخلت فى عهد جديد منذ 3 عقود، وبدأ البحث عن توازن جديد وأساس للنظام العالمى"، مشيرا إلى أن الهيمنة الغربية بدأت بالتراجع أمام نظام متعدد الأوجه.