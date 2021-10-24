”فوربس”: واشنطن نقلت مقاتلات ”إف 16” إلى أقرب مطار من روسيا

أفادت مجلة "فوربس" بأن سلاح الجو الأمريكي نقل مقاتلات من طراز "إف 16" إلى المطار الأقرب من الحدود الروسية في جزيرة شيميا في ألاسكا.
وأوضحت المجلة أن هذه المقاتلات نقلت إلى المطار المذكور "في تدريب خاص يحاكي نشوب الحرب مع روسيا".
وأشارت إلى أن سلاح الجو يتوقع في حال الحرب أن يهاجم الروس القواعد الكبيرة للجيش الأمريكي بالصواريخ البالستية والمجنحة، وبنشر الجيش الأمريكي طائراته، فإنه قد يضمن على الأقل نجاة بعض الطائرات من القصف وقدرتها على الرد.
يذكر أن البنتاغون أعلن في سبتمبر المنصرم أن هدف الولايات المتحدة يتمثل في عدم الدخول في حرب مع روسيا والصين، لأن مثل هذه الحرب ستكون مدمرة للعالم بأسره.
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