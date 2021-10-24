كولومبيا بصدد تسليم بارون المخدرات ”أوتونيل” لواشنطن

أعلن وزير الدفاع الكولومبي دييغو مولانو، أن حكومة بلاده تعتزم تسليم زعيم تجارة المخدرات دايرو أنطونيو أوسوجا الملقب بـ"أوتونيل" للولايات المتحدة.

وأضاف مولانو في مقابلة مع صحيفة "تيمبو" الكولومبية أن "أوتونيل يخضع لأمر تسليم في الولايات المتحدة، هذا الأمر في طور التنفيذ وإجراءات وزارة العدل جارية".

وكانت مصادر عسكرية وشرطية في كولومبيا أكدت اعتقال "أوتونيل"، المطلوب رقم واحد للعدالة بين مهربي المخدرات، وزعيم عصابة ديل غولفو.

وكانت كولومبيا قد عرضت مكافأة تصل إلى 3 مليارات بيزو (حوالي 800 ألف دولار) للحصول على معلومات عن مكانه، كما أعلنت الحكومة الأمريكية مكافأة قدرها 5 ملايين دولار للمساعدة في تحديد مكانه.