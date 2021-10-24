بالصور.. تونس تشهد فيضانات تتسبب بعدد من القتلى

قضى ثلاثة أشخاص في فيضانات شهدتها تونس في أعقاب تساقط أمطار غزيرة، حسبما أعلن متحدث باسم وكالة الحماية المدنية.

في بلدة تالة بشمال غرب تونس، قضى شابان يبلغان 20 و27 عاما بعد أن جرفت المياه سيارتهما، وفق المتحدث معز تريعة. ولقي شاب آخر عمره 24 عاما حتفه في برج شاكر القريبة من تونس، بحسب المتحدث. تشهد تونس فيضانات موسمية ناجمة عن أمطار غزيرة ترزح تحت وطأتها البنى التحتية الضعيفة ومن ضمنها أنظمة قديمة لصرف المياه وسوء التخطيط العمراني. وفي سبتمبر 2020 قضى ستة أشخاص بينهم ثلاثة أطفال عندما ضربت عواصف ترافقها أمطار منازل في أنحاء البلاد. وفي 2018 قضى خمسة أشخاص على الأقل في سيول.



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