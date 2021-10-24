الإمارات وإسرائيل.. اتفاق للاعتراف المتبادل بلقاحات كورونا

وقعت دولة الإمارات ودولة إسرائيل مذكرة تفاهم بشأن الاعتراف المتبادل بشهادات التطعيم الصادرة من الجهات الصحية في البلدين وذلك في إطار التعاون والتنسيق المشترك بينهما للمضي قدما نحو التعافي من تداعيات جائحة كوفيد-19.
يأتي ذلك في إطار حرص الطرفين على تسهيل حركة الأفراد وتحقيق الأهداف المرجوة من حملات التطعيم لفئات المجتمع المختلفة ما ساهم في تحقيق أفضل المعدلات العالمية للدولتين في نسبة الحاصلين على اللقاح.
وبناء على هذه المذكرة، ستتمكن الجهات المعنية في البلدين من تطوير إجراءات تنقل الأفراد الحاصلين على اللقاح بدون قيود، ضمن جهود حكومتي الدولتين لتسهيل حركة المسافرين بأمان في ضوء ظروف التنقل بسبب جائحة كوفيد 19 في حين يدعم هذا التعاون والتنسيق جهودهما لمكافحة الجائحة والتغلب عليها.
وأكد وزير الصحة الإماراتي عبدالرحمن بن محمد العويس أن هذه المذكرة تأتي في إطار اتفاق التعاون الذي أبرمته الدولتان لتعزيز التنسيق في المشاريع الصحية واسعة النطاق وتوحيد الجهود وتبادل الخبرات بمواجهة الجائحات العالمية وتوظيف الصحة الرقمية والذكاء الاصطناعي والابتكار ومستجدات الطب الشخصي، في تعزيز الرعاية الصحية وفق أفضل الممارسات العالمية.
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