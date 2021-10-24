جدة - نرمين السيد - وحسبما أفادت وكالة "سبوتنيك"، قال مصدر فى مستشفى هرات المدنى، اليوم الأحد إنه "تم نقل 17 جثة إلى المستشفى من منطقة الاشتباكات فى ولاية هرات اليوم".
وأضاف أنه "بين الجثث 7 أطفال و3 نساء، و7 رجال تم نقلهم جميعا إلى مستشفى هرات اليوم وجميعهم قتلوا بالرصاص".
وكان المتحدث باسم وزارة الداخلية فى حكومة طالبان المؤقتة، سعيد خوستى، أكد فى تغريدة أن "3 من الخاطفين قتلوا فى اشتباكات مع طالبان فى المنطقة 15 بولاية هرات".
وأوضح أن "الاشتباكات بدأت فى حوالى الساعة 12 ظهرا بالتوقيت المحلى الأفغانى، واستمرت حتى الساعة 2 ظهرا بالتوقيت المحلى".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مقتل 17 شخصا بينهم أطفال فى اشتباكات شمال غرب أفغانستان على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.