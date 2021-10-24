مقتل 17 شخصا بينهم أطفال فى اشتباكات شمال غرب أفغانستان

جدة - نرمين السيد - وحسبما أفادت وكالة "سبوتنيك"، قال مصدر فى مستشفى هرات المدنى، اليوم الأحد إنه "تم نقل 17 جثة إلى المستشفى من منطقة الاشتباكات فى ولاية هرات اليوم".

وأضاف أنه "بين الجثث 7 أطفال و3 نساء، و7 رجال تم نقلهم جميعا إلى مستشفى هرات اليوم وجميعهم قتلوا بالرصاص".

وكان المتحدث باسم وزارة الداخلية فى حكومة طالبان المؤقتة، سعيد خوستى، أكد فى تغريدة أن "3 من الخاطفين قتلوا فى اشتباكات مع طالبان فى المنطقة 15 بولاية هرات".

وأوضح أن "الاشتباكات بدأت فى حوالى الساعة 12 ظهرا بالتوقيت المحلى الأفغانى، واستمرت حتى الساعة 2 ظهرا بالتوقيت المحلى".