المبعوث الأمريكى السابق لأفغانستان: لم ننجح فى بناء دولة ديمقراطية بكابول

وقال خليل زاد - فى تصريحات نقلتها صحيفة "ذا هيل" الأمريكية- "أعتقد أنه فيما يخص القضاء على الإرهاب، فنحن حققنا هذا الهدف بشكل كبير، لكن فيما يخص بناء أفغانستان ديمقراطية، أعتقد أننا لم ننجح ومازالت المعاناة مستمرة".
وأضاف "طالبان هى واقع أفغانستان ونحن لم نهزمهم، فى الحقيقة كانوا يحرزون تقدمات على أرض المعركة أثناء تفاوضنا معهم"، مشيرا إلى أن "سبب تفاوضنا معهم أن الأمور العسكرية لم تكن تسرى كما كنا نأمل.. كنا نخسر أراض كل عام".
وأوضح خليل زاد أنه لتعكس الولايات المتحدة التقدمات التى كانت تحرزها حركة طالبان على الأرض فى أفغانستان، كان الأمر سيتطلب جهدا أكبر بكثير.
وتأتى تصريحات خليل زاد بعد أقل من أسبوع من استقالته من منصبه كمبعوث أمريكى خاص لأفغانستان بهدف تحقيق المصالحة بين طالبان والحكومة الأفغانية السابقة.
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