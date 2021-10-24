المبعوث الأمريكى السابق لأفغانستان: لم ننجح فى بناء دولة ديمقراطية بكابول

جدة - نرمين السيد - قال المبعوث الأمريكى الخاص السابق إلى أفغانستان زالماى خليل زاد، اليوم الأحد، إن الولايات المتحدة "لم تنجح" فى بناء دولة ديمقراطية فى أفغانستان بعد قضائها عامين فى معارك مستمرة داخل البلاد.





وقال خليل زاد - فى تصريحات نقلتها صحيفة "ذا هيل" الأمريكية- "أعتقد أنه فيما يخص القضاء على الإرهاب، فنحن حققنا هذا الهدف بشكل كبير، لكن فيما يخص بناء أفغانستان ديمقراطية، أعتقد أننا لم ننجح ومازالت المعاناة مستمرة".

وأضاف "طالبان هى واقع أفغانستان ونحن لم نهزمهم، فى الحقيقة كانوا يحرزون تقدمات على أرض المعركة أثناء تفاوضنا معهم"، مشيرا إلى أن "سبب تفاوضنا معهم أن الأمور العسكرية لم تكن تسرى كما كنا نأمل.. كنا نخسر أراض كل عام".

وأوضح خليل زاد أنه لتعكس الولايات المتحدة التقدمات التى كانت تحرزها حركة طالبان على الأرض فى أفغانستان، كان الأمر سيتطلب جهدا أكبر بكثير.

وتأتى تصريحات خليل زاد بعد أقل من أسبوع من استقالته من منصبه كمبعوث أمريكى خاص لأفغانستان بهدف تحقيق المصالحة بين طالبان والحكومة الأفغانية السابقة.