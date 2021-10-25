تقسيط سيارة تويوتا بسعر الكاش المميزات وأحدث العروض 2021

تقسيط سيارة تويوتا بسعر الكاش قد يكون بحاجتها جميع الموظفين في المملكة العربية السعودية ممن لا يستطيعون شراء سيارة كاش من خلال المعارض السعودية، وبعد انتشار تويوتا كورولا 2021 الشكل الجديد زاد الإقبال على الحصول على عروض تقسيط سيارات بسعر الكاش حتى وإن كانت تدخل في نطاق عروض سيارات مستعملة وهناك بنوك توفر السيارات الجديدة بإجراءات ميسرة بالإضافة إلى بعض شركات تقسيط سيارات مستعملة وجديدة بدون دفعة أولى، ولهذا سنتعرف على شروط وآلية تقسيط سيارة تويوتا بسعر الكاش 2021 بالتفصيل.

تقسيط سيارة تويوتا بسعر الكاش

يمكن لراغبي امتلاك سيارة تويوتا الحصول عليها بالتقسيط من خلال العروض المقدمة من شركة عبداللطيف جميل للتمويل للتأجير التمويلي وبالمميزات التالية:

يتم إعفاء العميل من سداد القسط الأول وتقوم الشركة بسداده بدلًا من العميل.

لا يلتزم العميل بسداد أي مصاريف إدارية للحصول على السيارة.

يحصل العميل على السيادة بلا أي دفعة مقدمة.

عروض تمويلية متوافقة مع الشريعة.

في حالة الاستفادة من العرض لا يحتاج العميل إحضار كفيل.

مميزات تقسيط السيارات عبداللطيف جميلعروض عبداللطيف جميل تويوتا 2021

توفر الشركة من خلال عرض التأجير بعض السيارات من موديلات 2021 وهي:

السيارة يارس من طراز سيدان والتي تتميز بأداء متميز في القيادة من السلاسة ونظام العزل الذي يمنع وصول الضوضاء إلى القائد ويحصل العميل على السيارة بأقساط شهرية تبدأ من 952 ريال.

السيارة تويوتا كورولا أكس أل أي والتي تأتي بتصميم أنيق وتلبي احتياجات المستخدم من خلال التكنولوجيا الحديثة المتوفرة بداخلها وهي من السيارات الأكثر طلبًا بالمملكة ويمكن الاستفادة من العرض المقدم عن طريق دفع مبلغ 1152 ريال شهريًا للسيارة.

سيارة إنوفا وهي إحدى طرازات الميني فان وتعتبر السيارة من أفخم السيارات وذات قوة تحمل فائقة بالإضافة إلى المساحة الواسعة للمقصورة الداخلية ويحصل العميل على السيارة من خلال قسط شهري يبدأ من 1639 ولمدة تصل إلى 5 سنوات.

تقسيط سيارات تويوتا عبداللطيف جميل 2021

كما توفر أيضًا الشركة بعض من السيارات من إصدار 2022 ومن أهم تلك السيارات:

السيارة راش والتي تعد من السيارات الأكثر أناقة وذات تصميم رائع وتم توفيرها من قبل الشركة بإصدارين أحدهما استاندر ويتم سداد مبلغ 1140 ريال للحصول عليها والآخر جي ال ويتم الحصول عليها من خلال دفع قيمة شهرية 1217 ريال.