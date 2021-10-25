آلية التقديم للتجنيد الموحد 1443 للرجال والنساء عبر بوابة القبول الموحد للقوات المسلحة

من المهم معرفة كيفية التقديم للتجنيد الموحد والذي يكون من خلال بوابة القبول والتجنيد الموحد لوزارة الدفاع 1443 للرجال والنساء. إذ يبحث الراغبين بالالتحاق بالوظائف الشاغرة للعمل في القوات المسلحة (البرية والجوية، والصواريخ، والدفاع الجوي) عن شروط التقديم للرتب العسكرية التي تم أعلنتها وزارة الدفاع وفتح باب القبول للتسجيل لها.

موعد التجنيد الموحد

مع بدء فتح باب التجنيد للتخصصات المطلوبة بدءا من تاريخ (١٤٤٣/٠٣/١٨هـ) للرجال والنساء من رتبة رقيب حتى رتبة جندي. يزداد البحث عن رابط التسجيل للتجنيد الموحد للرجال والنساء عبر البوابة قبول موحد وماهي الشروط التي تم وضعها للتعيين في وظائف وزارة الدفاع.

سعودي الأصل والمنشأ ويستثنى من نشا مع والدده اثناء خدمته للدولة خارج المملكة

حسن السيرة والسلوك وغير محكوم عليه بالإدانة في جريمة مخلة بالشرف والأمانة

ان لا يقل عمر المُتقدّم عن 18 عاماً ولا يزيد عن الشرط الخاص بالوظيفة.

ان لا يكون موظفاً في أي جهة حكومية

ان تتوفر في الفرد الفني المؤهلات التي تحددها اللائحة التنفيذية

حصول المتقدم على المؤهلات العلمية المطلوبة للوظيفة

ان لا يكون متزوجاً من غير مواطنة سعودية

أن لا يكون قد تم فصله من القطاعات العسكرية ولم يسبق له الالتحاق بالخدمة العسكرية

ان يتناسب طول المتقدم مع وزنه بحيث يكون الحد الأدنى للطول 160 سنتتمر.

شروط التقديم لوظائف التجنيد الموحد للرجال 1443للحصول على تفاصيل التخصصات المطلوبة في وزارة الدفاع وكيفية التقديم على الوظائف الحالية على بوابة القبول والتجنيد.

التخصصات المطلوبة لحملة البكالوريوس-(رجال) هي:

تخصصات الحاسب الالي في مجال الحاسب الآلي، الاتصالات، والإلكترونيات، إدارة أعمال، والإدارة العامة، تخصصات القانون، الصحة والسلامة المهنية، الدفاع المدني، إدارة فندقية، علم الاجتماع، وعلم النفس، ومسارات الخدمة الاجتماعية،

التاريخ، والجغرافيا، جغرافيا نظم المعلومات

هندسة التحكم والاتمتة، وميكانيكا السيارات

التلفزيون والإذاعة، التصوير الفوتوغرافي والضوئي

إدارة المستودعات، وسلاسل الإمداد، اللغة الإنجليزية

التخصصات المطلوبة لحملة البكالوريوس-(نساء)

إدارة أعمال، الإدارة العامة، القانون، علم النفس وعلم الاجتماع، والخدمة الاجتماعية، نظام معلومات، الحاسب الآلي، الإعلام، الإعلام الإلكتروني، اللغة الإنجليزية والفرنسة.

التخصصات المطلوبة لحملة الدبلوم-(رجال)

تخصصات الحاسب الالي، الاتصالات والالكترونيات، إدارة عامة، إدارة اعمال، إدارة مكتبية، ادارة موارد بشرية، الأجهزة والآلات المكتبية، فني مطابع، التمريض، مختبرات طبي’، أجهزة طبية، طب طوارئ، تمريض طوارئ.

الهندسة الكيمائية، التقنية الكهربائية والميكانيكية، هندسة النقل

ميكانيكا سيارات، المحركات والمركبات، اللحام، تبريد وتكييف

الصحة والسلامة المهنية، إدارة فندقية، إنتاج وخدمة طعام

الرسم المعماري ،والتشييد والإنشاء، المساحة،

التخصصات المطلوبة حملة الدبلوم-(نساء)

إدارة عامة، إدارة اعمال، إدارة مكتبية، والمحاسبة، الدعم الفني، وتقنية المعلومات، التصميم الجرافيكس والوسائط الرقمية، الخياطة والتفصيل، انتاج الطعام.

التخصصات المطلوبة لحملة الثانوية(رجال):

الثانوية العامة والتجارية والصناعية

التخصصات المطلوبة لحمل الثانوية(نساء) :

الثانوية العامة والتجارية.

كيفية تقديم وزارة الدفاع القبول الموحد

يتم التسجيل والتقديم في وظائف وزارة الدفاع عبر الأنترنت متمثلاً بالموقع الإلكتروني لوزارة الدفاع

https://tajnid.mod.gov.sa/