وزارة الموارد البشرية تضيف 4 عقوبات للمخالفين من أصحاب الأعمال في السعودية

قرّرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية، أن تضيف 4 عقوبات للمخالفين من أصحاب الأعمال في المملكة، لتنضم إلى جدول المخالفات والعقوبات من القرار الوزاري رقم 178743، فيما يأتي ذلك لضبط وتحسين سوق العمل في المملكة، ما يجذب المزيد من الاستثمارات وزيادة الناتج القومي في البلاد، وهو ما يتماشى مع رؤية حكومة خادم الحرمين الشريفين 2030م التي تهدف إلى جعل المملكة نموذجًا في نظام العمل.

وأعلنت وزارة الموارد البشرية عن تفاصيل إضافة 4 عقوبات للمخالفين من أصحاب الأعمال في المملكة، التي جاءت وفق الجدول التالي:

المخالفة قيمة الغرامة تمكين المنصات الإلكترونية التشاركية العامل غير السعودي من العمل بشكل مباشر من خلال المنصة الإلكترونية التشاركية. 20 ألف ريال، وتتعدد بتعدد العمال. عدم تقيد المنصات الإلكترونية التشاركية بالآلية المعتمدة من قبل الوزارة للتحقق من عدم عمل العامل باسم أشخاص آخرين. 10 آلاف ريال، وتتعدد بتعدد العمال. عدم التزام المنصات الإلكترونية التشاركية والمنشآت المشغلة بمشاركة الوزارة بالبيانات المطلوبة، وفق الآلية التي تحددها الوزارة أو مشاركة الوزارة ببيانات غير مكتملة. 50 ألف ريال سعودي، وتتعدد بتعدد العمال. مشاركة المنصات الإلكترونية التشاركية والمنشآت المشغلة الوزارة بيانات غير صحيحة للعاملين بما يخالف الآلية التي تحددها الوزارة. 5 آلاف ريال سعودي، وتتعدد بتعدد العمال.

أبرز العقوبات في نظام العمل السعودي 1443

ويشمل نظام العمل في السعودية على عقوبات مشددة ومغلظة، وذلك بعد زيادة عدد الشكاوى ضد أصحاب العمل خلال الفترة الأخيرة، ونذكر من هذه العقوبات ما يلي: