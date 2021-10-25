رابط نتائج السبر الترشيحي ٢٠٢١-٢٠٢٢ حسب الاسم نتائج الترشح للثانوية العامة الحرة

نتائج السبر الترشيحي 2021-2022 ، يزداد البحث من وقت لآخر عن رابط نتائج اختبار الترشح للشهادة الثانوية العامة الحرة في سوريا 2022 ، وذلك تزامناً مع انتهاء الطلاب والطالبات المتقدمين لأداء اختبار السبر الترشيحي من الامتحان، وبدء اللجان المختصة في عملها من تصحيح ومراجعة وفرز لأوراق الامتحان السبر الترشيحي للبكالوريا 2021-2022 ، ومن دورنا نحن على موقع ثقفني هو جلب أهم وأخر الأخبار فيما يخص إعلان نتائج السبر الترشيحي في سوريا 2022 حسب الاسم ورقم الاكتتاب من خلال موقع وزارة التربية السورية.

نتائج السبر الترشيحي 2021-2022

نتائج السبر الترشيحي 2021-2022 ، من خلال متابعتنا المستمرة لما يخص نتائج سبر البكالوريا دورة 2022 ، فقد أوضح مدير الامتحانات في دمشق محمد صافية أنه تقدم لامتحان السبر الترشيحي 12 ألف و340 طالب وطالبة للفرع العلمي والأدبي موزعين على 99 مركزاً خاصاً بحضور الطلاب لأداء اختبار الترشح للشهادة الثانوية العامة في سوريا 2021.

وفي ذات الصدد فقد أكد محمد صافية مدير الامتحانات في دمشق، ومن خلال ما تم إعلانه بخصوص الاحتساب العددي للطلاب اللذي حضروا الامتحان الترشيحي للثانوية العامة الحرة دورة ٢٠٢١-٢٠٢٢ ، قال صافية أنه تقدم 8220 طالب وطالبة لاختبار السبر الترشيحي للفرع الأدبي، وتقدم 4120 طالب وطالبة لأداء اختبار سبر البكالوريا للفرع العلمي. إعلان نتائج السبر الترشيحي ٢٠٢١-٢٠٢٢ .

رابط نتائج اختبار الترشح للشهادة الثانوية العامة الحرة 2021-2022

قبل أن نوفر لكم رابط الحصول على نتائج السبر الترشيحي 2022 ، أكدت وزارة التربية السورية من خلال صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أن موعد نتائج السبر الترشيحي 2021-2022 ، سيكون خلال منتصف شهر نوفمبر المقبل، إلى أن يتم الانتهاء من كافة الأعمال التي تخص التصحيح والمراجعة وفرز أوراق امتحان الترشح للشهادة الثانوية العامة الحرة في سوريا دورة 2022.

فيما أوضحت وزارة التربية السورية، أنه سيتم تفعيل الرابط الخاص بالاستعلام عن نتائج السبر الترشيحي 2021-2022 حسب الاسم ورقم الاكتتاب عبر موقع وزارة التربية السورية قريباً جداً، وذلك حسب الموعد المقرر لإعلان النتيجة، حيث يُمكنكم الحصول على نتائج اختبار الترشح للشهادة الثانوية العامة الحرة دورة 2021-2022 من خلال الدخول عبر رابط موقع وزارة التربية السورية، وجدير بالذكر أنه بدأ الطلاب والطالبات الدخول لاختبار السبر الترشيحي يوم السبت المنقضي بعد أن تم فتح كافة المراكز الخاصة باستقبال الطلاب لأداء اختبار الترشيحي للبكالوريا في سوريا.