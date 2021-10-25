بسبب كورونا.. بريطانيا تخطط لحزمة بـ6 مليارات للقطاع الصحي

قالت وزارة المالية البريطانية إن الميزانية التي من المقرر أن يطرحها الوزير ريشي سوناك هذا الأسبوع ستشمل إنفاقا إضافيا بقيمة 5.9 مليار جنيه إسترليني (8.1 مليار دولار) لصالح الخدمات الصحية على مدى السنوات القليلة المقبلة من أجل تقليص قوائم الانتظار.

وقالت الوزارة إن المبلغ يأتي علاوة على حزمة بثمانية مليارات جنيه إسترليني تم الإعلان عنها في سبتمبر في مواجهة قوائم الانتظار التي تسببت فيها جائحة كوفيد-19. وتضم 2.3 مليار جنيه إسترليني لخدمات الاختبار و2.1 مليار جنيه لتحسين التكنولوجيا التي تدعم الخدمة الصحية و1.5 مليار جنيه إسترليني لزيادة طاقة الأسرّة. وكانت الحكومة قد قالت أمس السبت إن الميزانية ستشمل خمسة مليارات جنيه إسترليني لتمويل الأبحاث الصحية وثلاثة مليارات للتعليم.

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