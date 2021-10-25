البرازيل تسجل أكثر من 62 ألف إصابة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

جدة - نرمين السيد - سجلت وزارة الصحة البرازيلية الأحد 187 وفاة و6204 إصابات جديدة بكورونا، مقابل 318 وفاة و11716 السبت.



جدة - نرمين السيد - سجلت وزارة الصحة البرازيلية الأحد 187 وفاة و6204 إصابات جديدة بكورونا، مقابل 318 وفاة و11716 السبت. وسجلت البرازيل 605644 وفاة بكوفيد-19، وتقع فى المركز الثانى عالميا بعدد وفيات كورونا فى العالم بعد الولايات المتحدة.

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