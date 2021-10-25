مقتل 25 فى انفجار بمصفاة نفطية فى نيجيريا

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت قناة "الغد"، قال إفيانياى اومانو وهو زعيم محلى لوكالة رويترز "عدد الضحايا كبير جدا… أحصينا 25 جثة… لسنا متأكدين من هوياتهم بعد" مشيرا إلى أن بعض القتلى من القصر.

وقال المصدران إن الانفجار وقع فى الساعات الأولى من صباح الجمعة، وأودى بحياة أفراد من عدة مجتمعات بالمنطقة.

وفى وقت سابق أكد متحدث من الشرطة النيجيرية وقوع الحادث لكنه أحجم عن تحديد عدد الضحايا.