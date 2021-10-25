إصابات كورونا العالمية تتجاوز 243 مليونا والوفيات أكثر من 5 ملايين

جدة - نرمين السيد - وأشارت الوكالة، إلى أن الإصابات بالفيروس سجلت فى أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة فى الصين فى ديسمبر عام 2019.
من جهته، أكد رئيس منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، الأحد، أن "لدى البشرية كل الفرص للتغلب على وباء فيروس كورونا".
وقال: "الوباء سينتهى عندما يقرر العالم القضاء عليه. إنه فى أيدينا".
وأضاف: "البشرية لديها كل الوسائل لهزيمة الفيروس، ومع ذلك، فإن العالم لم يستخدم هذه الأدوات بشكل جيد".
وأشار إلى أن "هدف منظمة الصحة العالمية المتمثل فى تحصين 40% على الأقل من سكان كل دولة بحلول نهاية هذا العام"، مشددا على أنه "لا يمكن تحقيق ذلك إلا إذا تزامنت تصريحات الدول والشركات التى تتحكم فى توريد اللقاح مع أفعالها".
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