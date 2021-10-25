كيفية الربح من منصة أضواء من خلال رفع مقاطع الفيديو فقط

منصة أضواء، ماهي، وكيفية التسجيل فيها، وهل يمكن تحقيق الربح من خلال رفع المقاطع عبر المنصة، تعال معنا لمعرفة كل ما تحتاجه لبداياتك مع التطبيق الأشهر سناب شات أضواء، وهو يملك ميزة نفسها الموجودة في تطبيق tiktok الصيني الرائع في إنشاء ونشر المقاطع وتحقيق الكسب من خلال عدد المشاهدات.

سناب شات منصة أضواء

تم طرح منصة أضواء ضمن تبويب فرعي في تطبيق سناب شات وهو المعروف الذي يستخدمه مئات الملايين من الأشخاص حول العالم لبث الرسائل المصورة، تعد أسهل طريقة لاكتشاف عالم سناب في مكان واحد والتعرف على وجهات النظر والتفاعلات من خلال نشر مقاطع الفيديو بغض النظر عن من أنشأها، حيث تسمح المنصة بتحقيق ربح الأموال من خلال رفع مقاطع فيديو من ألبوم الهاتف ودر عائد كبير منها وفق عدد من العوامل المتغيرة والخوارزميات والمشاهدات اليومية ويكون الحد الأدنى للدفع 250 دولار.

في البداية يجب رفع مقطع فيديو من ألبوم الكاميرا وتحريره وبمجرد التأكد من إرساله ضمن خاصية story، من المفترض ظهور منصة أضواء على الرغم من أن عملية ظهورها قد تتأخر، لا تقلق، وهكذا تكون أول خطوات التسجيل في أضواء.

سوف ينتظر صانع المحتوى قبل تحقيق الربح من مقاطع snap ظهور منصة مكاسبي والتي ستكون عبارة عن محفظة الأموال والذي يصل إشعار للمستخدم لإتباع تعليمات تفعيل مكاسبي عبر البريد الإلكتروني من خلال إدراجه المعلومات اللازمة لإكمال الملف التعريفي.

كما يشترط أن عمر الشخص المستخدم لا يقل عن 16 سنة، وبخلاف ذلك يمكن أن يقوم الأب او الوصي القانون بتسجيل البيانات الخاصة به لتلقي المدفوعات المستحقة نيابة عن الابن.

التسجيل في منصة أضواءحالة سناب شات تم التقديم

ينبغي للتحقق من حالة مقطع سناب الخاص بك الإنتقال للملف التعريفي للاطلاع على حالتها، وتعني Submitted أي تم التقديم هي المقاطع الفيديو المرّسلة والتي يتم مراجعتها ولم تظهر بعد في البث، وظهور عبارة “غير محدد” يعني تعذر قبوله لمخالفته شروط او سياسات النشر للمنصة، أما في حالة ظهور ‘Live’ لمقطع الفيديو الذي قمت بإرساله فيعني إنه ذهب في منصة المباشر أي تم قبوله ويمكن من مشاهدته من المزيد من مستخدمي المنصة.

شروط مقاطع منصة أضواء

لا تغفل عن المواصفات الفنية التي ينبغي تطابقها مع المقاطع المرسلة من ألبوم الكاميرا والتي يمكن ان يصل طولها 60 ثانية عبر منصة أضواء spot light، شاهد شروط سنابات أضواء الواردة:

يجب أن تكون جميع المقاطع عمودية

يكون المقطع المرئي على نسبة عرض إلى ارتفاع لا تقل عن 4:3

الحد الأدنى للدقة الأفقية هو 640 بكسل.

ضع في اعتبارك أن المحتوى يغطي إطار تشغيل الفيديو بأكمله( بدون شريط أفقي).