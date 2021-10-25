فيديو .. عاصفة قوية تجتاح كاليفورنيا الأمريكية تسقط أعمدة الكهرباء

جدة - نرمين السيد - وهبت رياح عاتية على سان فرانسيسكو مع تحول العاصفة، التى اكتسبت قوة كبيرة صوب الجنوب. وقال خبير الأرصاد مارك تشينارد من مركز التنبؤ بالطقس فى هيئة الأرصاد الوطنية، إن من المتوقع هطول أمطار غزيرة على الساحل الغربى قد يصل منسوبها إلى عشر بوصات، وفقا لرويترز. وجاءت العاصفة بعد أحد أكثر مواسم حرائق الغابات شدة فى تاريخ كاليفورنيا، مما زاد من خطر وقوع سيول.

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