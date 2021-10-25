بأقساط بسيطة تمويلك من شركة كوارا في أقل من ربع ساعة للسعوديين والمقيمين

من أفضل شركات التمويل بالمملكة لتمويل قروض بدون تعقيدات في الإجراءات وعلى فترات طويلة في السداد وخلال وقت بسيط تنهي إجراءات طلب التمويل من شركة كوارا للتمويل حيث تقدم العديد من الخدمات المالية تناسب الاحتياجات سواء زواج، شراء سيارة أو أثاثات منزلية، سفر، من أهم شركات التمويل المختلفة لمساعدة الشباب وتوفير التمويلات المختلفة ، بحيث يكون التمويل بدون ضامن حتى 30 ألف ريال سعودي، توفر كوارا الحل التمويلي “نقدي” من أجل تيسير الأمور فيما تشمل تلك التسهيلات السعوديين والمقيمين نساء ورجال في جميع القطاعات، وذلك بأسهل إجراءات وبدون طلب مستندات كثيرة، الشركة معتمدة من مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي السعودي حالياً) لكي تضمن الحقوق بين طرفي المتعاقدين على القرض، المنتج متوافق مع الشريعة الإسلامية، ومن خلال موقع ثقفني نعرض لكم الشروط والمستندات المطلوبة لطلب التمويل حيث يعتبر تمويل تسوق من شركة كوارا هو إحدى المنتجات للتمويل النقدي، ولكن التسوق يتيح لك تقسيط المشتريات من خلال سدادها على دفعات مريحة حتى 3 سنوات، مثلما في العروض المذهلة من مكتبة جرير التي تقدم أسعار الهواتف الذكية الجديدة مثل أيفون 11 و12 و13 برو ماكس وجلاكسي وشاومي وريل مي وأوبو وهواوي وغيرها من المنتجات.

بطاقة هوية وطنية /الإقامة سارية الصلاحية. كشف حساب بنكي حديث لآخر ثلاثة أشهر. تعريف بالراتب مدته لا تتعدى 90 يوماً للمواطن في القطاع الحكومي. تعريف بالراتب مدته لا تتعدى 30 يوماً بالنسبة للمقيم في القطاع الحكومي والخاص. شهادة مدد وأجور لموظفي القطاع الخاص.

المستندات المطلوبة لتمويل شركة كوارا:

للتواصل مع خدمة العملاء والرد على استفساراتهم لمعرفة المزيد، تواصل معنا على الرقم التالي 8001188999

الموافقة السريعة وتنفيذ الصرف. تمويل بدون كفيل حتى 100 ألف ريال سعودي. أقساط مريحة على 5 سنوات. قرض بدون رسوم إدارية يشمل السعوديين والمقيمين. متاح للمتقاعدين حتى 70 سنة. تمويل بدون تحويل راتب يبدأ من 15000 ريال ويصل إلى 250 ألف ريال. مبالغ مالية متاحة لجميع القطاعات (حكومي – شبه حكومي – خاص – عسكري).

مميزات التمويل الشخصي من شركة كوارا:الشروط وطريقة طلب تمويل شركة كوارا:

عبر الموقع الإلكتروني لشركة كوارا تمويل الأفراد وتعبئة الاستمارة ولابد من استيفاء الشروط البسيطة ورفع المستندات المطلوبة وهم على النحو التالي:

لا يقل الراتب عن 3500 ريال للسعوديين و5000 ريال للمقيمين. ألا يقل العمر عن 12 وحتى 60 سنة للمواطن و 25 سنة وحتى الستين للمقيم. أما المتقاعد حتى السبعين عاماً، فترة الخدمة في العمل لا تقل عن ثلاثة أشهر للمواطن في القطاع الحكومي وستة أشهر للقطاع الخاص وسنة للمقيمين في جميع القطاعات. كما يشترط وجود سجل ائتماني جيد، علماً بأن يتم تقديم ضامن في المبالغ التي تزيد عن 100 ألف ريال.

تحديث:تمويل كوارا ومشاركاته بالاقتصاد السعودي والعربي:

فمن الجدير بالذكر أن شركة كوارا للتمويل تحرص على تقديم خدمات مالية للعديد من الدول العربية حيث يعتبر كوارا للتمويل هي إحدى الشركات الرائدة في مجال الخدمات المالية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية في المملكة، حيث تقدم منتجات مالية مبتكرة وحلول مناسبة للأفراد والشركات الصغيرة والمتوسطة، وتساهم فى العديد من المشروعات الاستثمارية بالمملكة مثل شركة دار الأركان للتطوير العقاري في الرياض، وكذلك شركة الخير كابيتال وتعتبر الخير كابيتال شركة رائدة في مجال الخدمات المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، ولها حضور مميز في العديد من مراكز التمويل الإسلامي الرائدة، والخير كابتيال شركة استثمار مالي رائدة تعمل وفقاً لأحكام الشريعة، ولها العديد من المشاريع الاستثمارية الاخرى حول العالم ومنها تاج لايف ستايل سنتر مركز تسوق راقي يقع في قلب العاصمة الأردنية، لتلبية احتياجات أفراد المجتمع ذوي الدخل المرتفع يحتوي المركز على 190 متجر متنوعًا بين ماركات الأزياء العالمية إلى تجارب الطعام والتسلية المختلفة، وكما لها استثماراتها بالبحرين ومنها شركة البحرين المالية إحدى أقدم شركات الصرافة الأجنبية وأكثرها ازدهاراً وتطوراً في دول مجلس التعاون الخليجي.