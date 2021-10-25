بأقل دخل وبدون كفيل أحصل على 500 ألف بالتقسيط الميسر علي أقساط تتناسب مع إلتزاماتك الأخرى

بأقل دخل وبدون كفيل أحصل على 500 ألف ريال ، عرض تمويلي متميز قام بنك ساب بتصميمه ليكون متوافق مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية في المملكة العربية السعودية، وذلك بهدف كافة الاحتياجات والتطلعات المالية للعملاء المقبلين على التقاعد ، حيث يوفر بنك ساب التمويل الشخصي للمتقاعدين بصيغتي التورق والمرابحة ، وبشروط ميسرة ومتطلبات غير معقدة ، وذلك بهدف تيسير عملية التمويل علي العملاء ، كما يمكن لطالب التمويل الاستفادة من هذا البرنامج التمويلي بأقل راتب تقاعدى السعودي والمقيم أيضاً.

يقدم بنك ساب للعملاء من خلال برنامج التمويل الشخصي للمتقاعدين المطابق لأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية ، العديد من الإمتيازات التي يمكن أن يستفيد بها العميل عند طلب التمويل.

يمكن لطالب التمويل من خلال هذا البرنامج التمويلي ، الحصول على مبالغ تمويلية تبدأ قيمتها من 10000 ريال سعودي ، وتصل حتي 500 ألف ريال سعودي.

المواطن السعودي والمواطن المقيم أيضاً يمكنه الاستفادة من هذا المنتج.

يتيح البنك للعميل إمكانية تسديد مبلغ التمويل ، من خلال فترات للسداد ميسرة والتي تتراوح بين 12 شهر وحتي 60 شهر.

للاستفادة من التمويل الشخصي للمتقاعدين المتاح لدي بنك ساب في المملكة العربية السعودية ، لا حاجة إلي تقديم كفيل أو ضامن.

يقوم البنك بإعفاء العميل من باقي المستحقات المالية ، وذلك في حالة وفاة طالب التمويل لا قدر الله.

يعمل البنك علي سرعة إنهاء جميع إجراءات طلب الحصول على التمويل الشخصي للمتقاعدين.

الحد الأدنى لعمر طالب التمويل هو 40 سنة ، للاستفادة من تمويل بنك ساب للمتقاعدين.

أما الحد الأقصى لعمر طالب التمويل هو 60 سنة.

لاستكمال إجراءات طلب الحصول على التمويل الشخصي بدون كفيل للمتقاعدين من بنك ساب في المملكة العربية السعودية ، يشترط أن يكون الراتب التقاعدي لطالب التمويل لا يقل عن 3000 ريال سعودي.

تقديم صورة من بطاقة الهوية الوطنية لطالب التمويل.

إذا كان طالب التمويل من المقيمين من مواطني مجلس التعاون الخليجي ، يلزم تقديم صورة من جواز السفر.

يجب تقديم صورة من رخصة الإقامة سارية الصلاحية ، وذلك إذا كان طالب التمويل من المواطنين المقيمين في المملكة العربية السعودية.

يلزم لاستكمال الطلب تقديم تعريف بالراتب الشهرى لطالب التمويل ، بشرط أن يكون لم يمضي على تاريخ إصداره شهر واحد.

يجب إرفاق طلب التمويل بخطاب تحويل الراتب الشهري للعميل.

الإمتيازات التي يقدمها بنك ساب للعملاء عند طلب التمويل الشخصيمعايير الاستحقاق للاستفادة من التمويل الشخصي للمتقاعدين من بنك ساب بالمملكة العربية السعوديةالوثائق المطلوبه عند طلب التمويل الشخصي بدون كفيل من بنك ساب