الليرة التركية تهوي وبنوك حكومية تخطو خطى المركزي

قالت مصادر مطلعة إن من المتوقع أن تخفض البنوك الحكومية في تركيا سعر الفائدة على القروض بنحو 200 نقطة أساس الاثنين في أعقاب إعلان البنك المركزي خفضا كبيرا غير متوقع للفائدة الأسبوع الماضي.
وقالت المصادر المصرفية الثلاثة لرويترز إن ثلاثة من البنوك الحكومية الكبرى، هي بنك خلق وبنك وقف وبنك زراعات، من المتوقع أن تخفض الفائدة على قروض الشركات والأفراد والرهن العقاري وغيرها من القروض.
وبعث أحد البنوك يوم الجمعة برسالة بالبريد الإلكتروني لموظفيه يبلغهم باعتزام البنك خفض تكلفة الاقتراض 200 نقطة أساس. وقال مصدر مصرفي آخر إن البنوك الحكومية ستخفض الفائدة الاثنين "بنسبة كبيرة تضاهي 200 نقطة أساس التي خفضها البنك المركزي من سعر إعادة الشراء (الريبو).
وقال بنك زراعات إنه ليس لديه تعليق ورفض بنك خلق التعليق ولم يرد بنك وقف على الفور على طلب التعليق.
ولم يرد صندوق الثروة التركي الحكومي كذلك على الفور ويملك الصندوق بنك زراعات بالكامل وحصة 75 بالمئة من بنك خلق وحصة 36 بالمئة من بنك وقف.
ورفض البنك المركزي التعليق على خطط البنوك الحكومية.
وكانت الليرة قد وصلت لمستويات منخفضة قياسية الأسبوع الماضي بالفعل بعد أن أعلن البنك المركزي خفضا في سعر الفائدة بمئتي نقطة أساس على الرغم من تزايد التضخم بما شكل خطوة صادمة وصفها خبراء اقتصاديون ونواب من المعارضة بأنها متهورة.
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