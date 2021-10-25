السودان.. تقارير تفيد باعتقال قوة عسكرية لعدد من الوزراء

أفاد مراسل دوت الخليج في الخرطوم بورود تقارير بشأن اعتقال قوة عسكرية لعدد من الوزراء في حكومة عبدالله حمدوك.

وبحسب التقارير فقد قامت قوة عسكرية باعتقال وزيري الصناعة والإعلام ووزراء آخرين.

وقالت مصادر من أسرة المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء فيصل محمد صالح إن قوة عسكرية اقتحمت منزل المستشار وألقت القبض عليه.

ولم تصدر حتى الآن أي بيانات رسمية بشأن تلك الاعتقالات أو الجهة التي اعتقلت الوزراء السودانيين.

وفي بيان قال تجمع المهنيين السودانيين: "تتوارد الأنباء عن تحرك عسكري يهدف للاستيلاء على السلطة..نتوجه بندائنا لجماهير الشعب السوداني وقواه الثورية ولجان المقاومة في الأحياء بكل المدن والقرى والفرقان، للخروج للشوارع واحتلالها تماماً، والتجهيز لمقاومة أي انقلاب عسكري بغض النظر عن القوى التي تقف خلفه."

يتبع...