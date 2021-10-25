حقيقة إيقاف المساعدة المقطوعة في المملكة السعودية 1443 والشروط المطلوبة للحصول على الدعم

يتساءل العديد من المواطنين داخل المملكة العربية السعودية عن حقيقة إيقاف المساعدة المقطوعة 1443، حيث انتشرت الكثير من الأخبار على مواقع التواصل الاجتماعي تفيد ذلك، ويشغل هذا الأمر بال الكثيرون من المستفيدين، حيث يتم تقديم هذه المساعدات للأشخاص أصحاب الدخل المحدود والمنخفض لتحسين الدخل الخاص بهم، وتوفير لهم مستوى معيشة أفضل، وفي هذا المقال سوف ننشر لكم حقيقة هذه الأخبار ونعرفكم على التفاصيل الخاصة بها.

حقيقة إيقاف المساعدة المقطوعة في المملكة 1443

انتشرت الكثير من الأخبار على مواقع التواصل المختلفة حول توقف صرف المساعدات المقطوعة لمدة تصل إلى أربعة سنوات، وهذا الأمر سبب قلق وخوف كبير لدى المستفيدين من دعم الضمان الاجتماعي، ولكن قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بتقديم تصريح تنفي به جميع هذه الأخبار الكاذبة، وتوضح أنه لا يوجد لهذا الأمر أساس من الصحة، وأنه فقط لا يوجد موعد محدد لصرفها، فقد تصرف شهرياً أو سنوياً، ولكنها تأخرت منذ شهور بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة التي تواجهها المملكة بسبب فيروس كورونا، وأيضاً لتطبيق خطة رؤية 2030.

طريقة الاستعلام عن المساعدة المقطوعة 1443

يوجد بعض الخطوات التي يمكن لجميع المستفيدين اتباعها من أجل الاستعلام عن هذه المقطوعة بكل سهولة الكترونياً من البيت، وتتمثل فيما يلي:

الدخول أولاً على موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

والدخول على خانة المساعدة المقطوعة من الصفحة الرئيسية.

يجب على المستفيد إدخال رقم الهوية الوطنية الخاص به بشكل صحيح.

وإدخال باقي البيانات المطلوبة في الأماكن الخاصة بها.

ثم الضغط على زر الاستعلام لتظهر أمامكم كافة التفاصيل الخاصة بالمقطوعة، من مبلغ الدعم وموعد الصرف.

شروط الحصول على المساعدة المقطوعة

حددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مجموعة من الشروط التي يجب توافرها للاستفادة من هذه المقطوعة، ومن أهم هذه الشروط ما يلي: