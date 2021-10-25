الصين تسجل 39 إصابة جديدة بفيروس كورونا

جدة - نرمين السيد - وأضافت اللجنة فى بيان أن 35 من الإصابات الجديدة كانت محلية . وسجل البر الرئيسى الصينى حتى يوم الجمعة 96797 إصابة مؤكدة بالفيروس فى حين ما يزال إجمالى الوفيات ثابتا عند 4636.

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