قصف صاروخى من طائرة إسرائيلية لـ القوات السورية فى القنيطرة

جدة - نرمين السيد - ووفقا لـ قناة روسيا اليوم الفضائية، فإن أهالى قرية حامو، بريف القامشلى فى سوريا، اعترضوا رتلا عسكريا لـ الجيش الأمريكى من 5 مدرعات، ومنعوه من دخول قريتهم برشقه بالحجارة.

ونقلت مصادر فى القرية، أن رتلا من 3 مدرعات وسيارة همر حاول المرور إلى مدينة القامشلى عبر الطريق الدولى بالقرب من القرية، فقام الأهالى باعتراض الرتل ورموه بالحجارة وأجبروه على التراجع.