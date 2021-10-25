قصف صاروخى من طائرة إسرائيلية لـ القوات السورية فى القنيطرة

جدة - نرمين السيد - ووفقا لـ قناة روسيا اليوم الفضائية، فإن أهالى قرية حامو، بريف القامشلى فى سوريا، اعترضوا رتلا عسكريا لـ الجيش الأمريكى من 5 مدرعات، ومنعوه من دخول قريتهم برشقه بالحجارة.
ونقلت مصادر فى القرية، أن رتلا من 3 مدرعات وسيارة همر حاول المرور إلى مدينة القامشلى عبر الطريق الدولى بالقرب من القرية، فقام الأهالى باعتراض الرتل ورموه بالحجارة وأجبروه على التراجع.
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