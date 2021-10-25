ترامب يفتح النار على ابنة جون ماكين.. اعرف السبب

جدة - نرمين السيد - وسأل ترامب في بيان له: "أليس من المضحك أن ميجان ماكين، التي لطالما كانت متنمرة، تشكو الآن من أنها تعرضت للتنمر من قبل المجانين المنزلقين واليساريين الراديكاليين؟

وكانت ميجان ماكين قد وصفت إيفانكا ترامب، ابنة الرئيس الأمريكى السابق، وزوجها جاريد كوشنر بأنهما "محطما جنازات"، تعبيرا منها عن رفضها حضورهما حفل تأبين والدها، جون ماكين فى عام 2018.

وقالت خلال مقابلة مع برنامج "Bravo’s Watch What Happens Live"، يوم الخميس الماضى، إنها رصدت إيفانكا وزوجها كوشنر فى مؤخرة الكنيسة خلال حفل التأبين وعلقت: "ما كان يجب أن يأتوا أبدا، ليس لديهم أى دور هناك، أتذكر رؤيتهما على وجه التحديد، لم تكن لديهم أى صفة لعينة فى التواجد هناك، وهذا شيء لا يزال يغضبنى بشكل واضح".

وكشفت "ميجان" عن تفاصيل مكالمة هاتفية وصفتها بـ"الغريبة" تلقتها من الأمريكى الرئيس السابق، دونالد ترامب، وزوجته ميلانيا ترامب، بينما كان والدها يعانى من مرض عضال.

وعن تفاصيل المكالمة، قالت إن ترامب اتصل بها لكى يطلب منها أن تنفى ما ورد فى تقرير نشره موقع "أكسيوس"، والذى يتناول سخريته من إصابات والدها.

وتابعت: "لقد كانت محادثة غريبة للغاية، وقال لى ترامب مدافعا عن نفسه: "كل هذه أخبار كاذبة، إنها كذبة، لم أفعل ذلك قط"، ثم وضع زوجته ميلانيا على مكبر الصوت لتقول لى: "نحن نحبك"، بينما كنت أنا فى حالة من الدهشة، ولم أصدق كلامهما".