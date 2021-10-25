حل مشكلة تعليق الايفون على شعار ابل واصلاح النظام والتي تُعد من أكثر ما يرغب في معرفته عدد هائل من مستخدمي الأجهزة الجوالة العاملة بنظام تشغيل iOS والتي تعرف باسم أجهزة الآيفون التابعة غلى شركة آبل العالمية، ولذلك ؛ فإن السطور القادمة عبر هذا المقال بـِ موقع ثقفني سوف تتناول تفصيليا أهم أسباب ظهور هذه المشكلة وكيفية حلها بسهولة بأكثر من طريقة بالتفصيل.

اسباب مشكلة تعليق الايفون على شعار ابل

من أهم الأسباب التي ينتج عنها تعليق شاشة ونظام الايفون على الشعار الأساسي وهو شعار شركة أبل، ما يلي:

عدم توافق الهاتف مع التحديث ، حيث إن عملية تثبيت إصدار حديث من نظام التشغيل على الايفون لا يتوافق مع الهاتف يؤدي إلى ظهور هذه المشكلة.

استخدام الجيلبريك على الهاتف بطريقة خاطئة سواء عند قيام فني صيانة الجوال او المستخدم بمحاولة عمل جيلبريك للجهاز بشكل خاطئ.

أخطاء في عملية الاستعادة مثل الاستعادة من الآي كلاود أو الآي تونز.

أي أخطاء تحدث في أثناء إجراء أي نشاط على الجوال خصوصا كل ما يتعلق بالتحديث أو الاستعادة في نظام التشغيل.

حل مشكلة تعليق الايفون على شعار ابل واصلاح النظام

هناك العديد من الخطوات والحلول التي يمكن الاعتماد عليها في حل مشكلة تعليق الايفون على التفاحة بدون كمبيوتر عبر الهاتف فقط أو من خلال توصيل الهاتف بجهاز الكمبيوتر أو اللاب توب والبدء في حل المشكلة ، وتعتمد الطريقة هنا على سبب تجميد شاشة جوال الآيفون على شعار تفاحة آبل دون إقلاع ، وتتمثل طرق حل هذه المشكلة فيما يلي:

إعادة تشغيل الجوال إجباريا

تعد هذه الطريقة هي أبسط وأسرع طريقة يمكن من خلالها التغلب على مشكلة تعليق الهاتف على شعار ابل ، ويحب تجربتها أولا قبل الانتقال إلى أي طريقة أخرى.

وفي حالة امتلاك جوال ابل أيفون ٥ أو ٦ أو ٦ بلس أو ايفون اس اي؛ فإن إعادة تشغيل الجوال اكون عبر الضغط على (Power + Home) معا في نفس الوقت، وعندما يصبح لون الشاشة كُلََّها أسود؛ فهنا يتم الضغط على Power مرة أخرى باستمرار، ومن المفترض أن تتم إعادة تشغيل الهاتف هنا بسلاسة دون مشاكل.

أما في حالة استخدام جهاز ايفون ٧ أو ٧ بلس ؛ فإن عملية إعادة تشغيل الهاتف الجوال هنا تكون من خلال الضغط على زر خفض الصوت مع زر الـ power لمدة ١٠ ثواني.

بينما تكون طريقة إعادة تشغيل الجوال الايفون ٨ أو ٨ بلس أو ايفون × من خلال النقر على زر رفع الصوت ثم زر خفض الصوت ثم النقر أيضا على الزر الجانبي side button وبذلك سوف يتم إعادة تشغيل الجوال إجباريا بسهولة.

استخدام برنامج دكتور فون

إذا لم يتم حل المشكلة عبر إعادة تشغيل الجوال، فيمكن عنا استخدام دكتور فون ، حيث يعد برنامَج دكتور فون dr.fone من البرامج المجانية المتوافقة مع نظام التشغيل ابل ايفون، والآمنة للاستخدام تماما، ويتم استخدامه على الطريقة التالية:

تنزيل وتثبيت البرنامَج على جهاز الكمبيوتر سواء ويندوز أو ماك.

ثم فتح البرنامَج والنقر على زر إصلاح repair.

بعد ذلك يتم توصيل الآيفون على الكمبيوتر عبر اليو اس بي usb cable والضغط على ابدأ start ثم الضغط على التالي next.

حتى تتم عملية الإصلاح لا بد من ضبط الآيفون على وضع DFU Mode ويتم ذلك من خلال النقر على (power + home) معا لمدة ١٠ ثواني، ثم ترك زر Power والاستمرار في الضغط على زر Home ???? إلى أن تظهر رسالة تفيد بدخول الهاتف فعليا إلى وضع DFU Mode.

العودة إلى الحاسوب مرة أخرى وإدخال رَقْم إصدار الآيفون والسماح لبرنامج دكتور فون بتحديد احدث إصدار firmware متوافق مع الجوال حتى يتم تحميله.

بعد التحميل ، يجب النقر على إصلاح الآن fix now حتى يبدأ برنامَج Dr.fone في إصلاح المشكلة.

بعد الانتهاء سوف تتم إعادة تشغيل الجوال تِلْقائيًا ومن المفترض هنا أن تكون عملية تشغيل وإقلاع الجهاز سليمة.

استخدام وضع الاستعادة recovery mode

في حالة إخفاق الطرق السابقة في حل مشكلة تعليق الايفون على شعار ابل واصلاح النظام بالأجهزة المزودة بنظام تشغيل iOS، فهنا يمكن اللجوء إلى طريقة أخرى وهي وضع الاستعادة عبر برنامَج iTunes ولكن لا بد من التأكد أولا من وجود نسخة احتياطية من المعلومات والبيانات الموجودة على الجهاز لأن هذه الطريقة سوف تؤدي إلى محو أي بيانات موجودة على الجوال ، ويمكن استخدام البرنامَج لإصلاح المشكلة كما يلي:

في حالة استخدام جهاز أيفون ٦ أو الإصدارات الأقدم، يتم توصيل الجوال بالحاسوب عبر كابل اليو اس بي، ثم تشغيل برنامَج ايتونز والنقر على Power و Home معا وعندما تتحول الشاشة إلى اللون الأسود يحب عدم رفع الأصابع عن الأزرار إلا بعد أن تظهر علامة الاتصال مع برنامج الآيتونز.

في حالة استخدام ابل ايفون ٧ أو ٧ بلس ، يتم توصيل الجوال بالكمبيوتر ثم النقر على زر خفض الصوت مع زر الطاقة power والاستمرار في الضغط إلى أن تظهر علامة الاتصال ببرنامج الآيتونز.

أما مستخدمي ايفون ٨ أو ٨ بلس أو ايفون ١٠ فعليهم توصيل الايفون مع الكمبيوتر بكابل ال USB ثم الضغط على زر رفع الصوت ثم زر خفض الصوت ثم النقر على زر الطاقة أو الزر الجانبي حتى تظهر علامة الاتصال بالايتونز.

ظهور شاشة الاتصال بالايتونز هي دليل على أن الهاتف قد دخل بالفعل في وضع ال recovery mode وهنا سوف تظهر نافذة على شاشة الحاسوب يجب من خلالها النقر على زر restore واتباع باقي التعليمات التي تظهر على الشاشة حتى يتم إزالة كل شيء على الجوال وعمل Recovery كامل له ، وبالتالي حل مشكلة جمود الهاتف أثناء عملية الإقلاع.

وإذا لم تفلح المحاولات السابقة جميعها في حل مشكلة تعليق الايفون على شعار ابل واصلاح النظام فلربما تكون المشكلة في الهارد وير الخاص بالجهاز وهنا لا. من الاستعانة بأحد المتخصصين في صيانة هواتف الايفون بحب المشكلة بشكل نهائي.