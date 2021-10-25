تعد لعبة جاتا 7 أحد أشهر ألعاب التشويق والعصابات التي استطاعت في الأستحواز على اهتمام الكثير من اللاعبين من جميع دول العالم كما تحظى بشعبية كبيرة جدًا بين لاعبي حرب العصابات ويعد هذا الجزء السابع من تلك اللعبة الذي يحتوي على العديد من المميزات الرائعة بخلاف باقي الأجزاء السابقة كما أن هناك العديد من اللاعبين يعرفونها باسم لعبة حرامي السيارات وفيما يلي سوف نعرض لكم المزيد من المعلومات حول قصة اللعبة ومميزاتها.

مميزات لعبة جاتا 7 وقصتها

تدور أحداث لعبة جاتا 7 حول أن أحد الأعضاء في عصابة ما متخصصة في سرقة السيارات ويقوم الزعيم بتكليف الأعضاء ببعض المهام الإجرامية التي تتمثل في سرقة السيارات وغيرها، كما تعد اللعبة من الألعاب المفتوحة التي يمكن التحكم فيها بسهولة كبيرة كما يمكنك القيام بالكثير من الأنشطة بالإضافة إلى إجراء المهام المختلفة، حيث يمكنك ممارسة الرياضة مثل الذهاب للنوادي الليلة والرقص وعلاوة على ذلك يمكنك لعبة البلياردو والكرة وغيرها من الأنشطة المتنوعة التي يمكن ممارسته دون وجود أي قيود.

طريقة اللعب

تعد اللعبة واحدة من الألعاب الفريدة التي يمكن ممارستها بكل سهولة من خلال اتباع بعض الخطوات التالية:

في البداية يجب العلم أن تلك اللعبة واحدة من الألعاب متعددة المهام بشكل كبير.

للتمكن من تطوير مستواك بتلك اللعبة بشكل كبير يجب تنفيذ كافة المهام المطلوبة منك.

تبدأ المهام بصعوبة بشكل تدريجي من الأسهل إلى الأصعب.

مع تأدية كل مهمة سوف تستطيع الحصول على مجموعة من النقاط التي سوف تمكنك من شراء الأسلحة أو شراء قطع الغيار المهمة للسيارى للتمكن من تأدية المهام المكلفة إليك بكل سهولة.

كما أنه يجب الحرص في تلك اللعبة على إمتلاك الأسلحة المميزة ومنها خلالها سوف تقضي على الأعداء بكل سهولة.

مميزات لعبة جاتا 7 وقصتها وطريقة ممارسة اللعبة الجديدة بعد التحديث الجديد GTA 7 Update قدمنا لكم، ويُذكر أن هذه اللعبة تستحوذ على اهتمام العديد من الشباب خاصةً، حيث أنهم هم دائماً من يحبون ممارسة ألعاب السيارات وسباقات السيارات والاهتمام بالعربيات والسباقات الممتعة.