الإستعلام عن تأشيرة السعودية برقم الجواز 1443

يُعد الإستعلام عن تأشيرة السعودية برقم الجواز أحد أبرز الخدمات التي يهتم بها المواطنون والمقيمين بالمملكة العربية السعودية الراغبين في الحصول على التأشيرةـ ومن الجدير بالذكر أن وزارة الخارجية السعودية تقدم هذه الخدمة بشكل إلكتروني للمواطنين بسيط من خلال موقعها الرسمي على الإنترنت تسهيلاً عليهم وتوفيراً للوقت والجهد المبذول، وقد أطلقت وزارة الخارجية منصة إنجاز الإلكترونية لتقوم بتقديم خدمات إلكترونية عديدة للسعوديين والمقيمين أبرزها خدمة التأشيرات الإلكترونية وخدمة تمديد التأشيرات وخدمة الإستقدام وطلبات الزيارة وغيرها، ونحن في مقالنا اليوم نهتم بتوضيح خطوات الإستعلام عن التأشيرة برقم الجواز كما وضحنا لكم في مقال سابق كيفية الإستعلام عن تأشيرة خروج وعودة برقم الإقامة، فإلى نص المقال.

الإستعلام عن تأشيرة السعودية برقم الجواز

يُمكن للمواطنين السعوديين والمقيمين بالمملكة الإستعلام عن التأشيرة الخاصة بهم من خلال استخدام منصة إنجاز الإلكترونية بشرط أن يكون الشخص لديه رقم جواز سفر خاص به، وللإستعلام عن التأشيرة فقط قم بإتباع الخطوات الآتية:

أولاً عليك بالولوج إلى الموقع الرسمي لمنصة إنجاز لخدمات التأشيرات على الإنترنت.

على الإنترنت. ثانياً قم بالبحث عن خدمة الإستعلام عن تأشيرة في الخدمات المقدمة في الموقع واضغط عليها.

ثالثاً عليك الآن إدخال رقم طلب التأشيرة ورقم جوز السفر.

رابعاً اكتب الآن رمز التحقق ثم اضغط استعلام.

وهكذا نكون قد وضحنا لكم كافة الخطوات الإلكترونية االازمة لإجراء عملية الإستعلام عن التأشيرة برقم الجواز.

استعلام عن تأشيرة برقم الهوية

يستطيع المواطنون السعوديون والمقيمون في المملكة السعودية الإستعلام عن التأشيرة بإستخدام رقثم الهوية من خلال منصة أبشر الإلكترونية، فقط يجب عليهم الدخول إلى الموقع الرسمي لمنصة أبشر ثم الضغط على أيقونة أبشر أفراد، وبعدها يجب عليه كتابة جميع البيانات المطلوبة، وبعد ذلك يجب اتباع خطوات أخرى لإجراء عملية الإستعلام كنا قد وضحناها بالتفصيل في مقال سابق بعنوان كيفية الإستعلام عن التأشيرة برقم الهوية يُمكنك الضغط على الرابط المظلل والإطلاع عليه بالتفصيل.

نرجو أن نكون وضحنا كافة التفاصيل المتعلقة بالإستعلام عن التأشيرة في المملكة العربية السعودية، ولأي استفسار قم بترك سؤالك بالتعليقات بالاسقل وسنرد عليه فوراً