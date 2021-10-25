جدة - نرمين السيد - وبحسب نبأ عاجل لقناة إكسترا نيوز، أوضحت المصادر أن الفريق أول عبد الفتاح البرهان، رئيس المجلس السيادى فى السودان، سيتشاو مع السياسيين لتنفيذ التحول الديمقراطى، لتشكيل حكومة كفاءات تقود البلاد.
ورجحت المصادر أن يعلق البرهان العمل بالوثيقة الدستورية خلال كلمته المرتقبة.
وأكدت المصادر، أن الجيش، يريد حكومة تقود البلاد إلى انتخابات حرة نزيهة؛ تحقيقًا لاستقرار السودان، وأن هناك قوى تريد تقويض الاستقرار، وأن الخطوة التى اتخذها الجيش لتجنيب البلاد أى نوع من الفوضى تحاول بعض القوى قيادة البلاد إليها.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مصادر بالجيش السودانى: سلسلة اعتقالات لمن يعرقلون تنفيذ الوثيقة الدستورية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.