مصادر بالجيش السودانى: سلسلة اعتقالات لمن يعرقلون تنفيذ الوثيقة الدستورية

جدة - نرمين السيد - وبحسب نبأ عاجل لقناة إكسترا نيوز، أوضحت المصادر أن الفريق أول عبد الفتاح البرهان، رئيس المجلس السيادى فى السودان، سيتشاو مع السياسيين لتنفيذ التحول الديمقراطى، لتشكيل حكومة كفاءات تقود البلاد.

ورجحت المصادر أن يعلق البرهان العمل بالوثيقة الدستورية خلال كلمته المرتقبة.

وأكدت المصادر، أن الجيش، يريد حكومة تقود البلاد إلى انتخابات حرة نزيهة؛ تحقيقًا لاستقرار السودان، وأن هناك قوى تريد تقويض الاستقرار، وأن الخطوة التى اتخذها الجيش لتجنيب البلاد أى نوع من الفوضى تحاول بعض القوى قيادة البلاد إليها.