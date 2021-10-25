طريقة الاستعلام عن فاتورة الكهرباء السعودية 1443 برقم العداد بطريقة سهلة من مكانك

هناك عدد كبير للغاية من المواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية الذين يقومون بالبلحث كثيراً للتعرف على فاتورة الكهرباء برقم العداد، وذلك حتى يتمكنوا من الاستعلام عن قيمة الفاتورة من المنزل، في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد في جميع أرجاء العالم، مما يستوجب على المواطنين المكوث في المنازل، وقد عملت وزارة الكهرباء على نشر الفاتورة على شبكة الإنترنت، مما يمكن المواطن من الدخول والتعرف عليها في ظل رغبتها في تحويل جميع الخدمات الحكومية بشكل إلكتروني تحقيقاً لرؤيتها 2030.

طريقة الاستعلام عن فاتورة الكهرباء السعودية برقم العداد

تقدم شركة الكهرباء في المملكة العربية السعودية وسيلة سهلة تمكن المواطن والمقيم على حد سواء من الاستعلام عن فاتورة الكهرباء السعودية، وذلك من خلال الدخول على الموقع الإلكتروني للشركة والنقر على أيقونة خدمات الفواتير المندرجة في قائمة خدمات المشتركين، ثم يقوم المواطن بالضغط على عرض الفاتورة الإلكترونية، وهنا يستوجب على المواطن إدخال رقم العداد الخاص بالفاتورة المستعلم عنها، وبمجرد النقر على زر العرض يتم ظهور جميع التفاصيل المتعلقة بالفاتورة.

ويمكن الاستعلام عن الفاتورة أيضاً من خلال الحصول على تطبيق كهرباء الالكتروني، والدخول على الاستعلام عن الفواتير للتعرف عليها بشكل أسهل، أو عن طريق الاتصال رقم خدمة العملاء للشركة السعودية للكهرباء وهو 9200000222، والتواصل مع أحد موظفي خدمة العملاء والاستعلام عن تفاصيل الفاتورة بأسهل شكل.

طريقة سداد فاتورة الكهرباء السعودية

أصبح الآن من الممكن أن يقوم المواطن بسداد قيمة فاتورة الكهرباء السعودية من مكانه في المنزل، دون الحاجة إلى الذهاب إلى شركة الكهرباء التابع لها، وذلك من خلال الدفع عن طريق بطاقة الائتمان الخاصة به من خلال الموقع الإلكتروني للشركة، للتسهيل على المواطنين وتوفير وقتهم ومجهودهم.

ومن الجدير ذكره أن الحكومة السعودية في المملكة العربية السعودية تسعى إلى تطوير المملكة في كافة الجوانب، وهذا كان السبب وراء إطلاق موقعاً إلكترونياً للاستعلام عن فاتورة الكهرباء، وأيضاً توفير إمكانية سداد الفاتورة من خلال الموقع بشكل إلكتروني دون الحاجة إلى الذهاب إلى شركة الكهرباء، وتسعى المملكة بحلول عام 2030 أن يكون كل شيء إلكترونياً.