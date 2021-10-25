داعش يتبنى هجومًا استهدف عاصمة أوغندا بعبوة ناسفة

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت وكالة "رويترز" الإخبارية، قال داعش إن مجموعة من عناصره فجرت العبوة الناسفة فى حانة كان تجتمع فيها من وصفتهم بأنهم "عناصر وجواسيس للحكومة الأوغندية الصليبية" فى كمبالا.

وقالت الشرطة الأوغندية، إن العبوة الناسفة، التي قتلت امرأة على الأقل فى مطعم على مشارف العاصمة، كانت محشوة بمسامير وقطع معدن، لافتة إلى أن المعلومات التى جمعتها تشير إلى أن 3 رجال دخلوا المطعم على أنهم زبائن، وتركوا حقيبة بلاستيكية أسفل طاولة وغادروا قبل دقائق من الانفجار.

وأسفر الانفجار عن مقتل نادلة، وإصابة 3 أشخاص، بينهم اثنان فى حالة حرجة. وقالت الشرطة إن المؤشرات تدل على أن الهجوم عمل إرهابى محلى.

ومن جانبه، أعلن الرئيس الأوغندى يويرى موسيفينى، أن هجوم السبت "يبدو أنه عمل إرهابى".

يذكر أن العاصمة الأوغندية تعرضت سابقًا لهجوم من حركة الشباب الإسلامية المتشددة الصومالية فى 2010، خلف عشرات القتلى، فيما أعلنت الحركة وقتها أن الهجوم عقاب لأوغندا على نشرها قوات فى الصومال.