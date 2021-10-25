جدة - نرمين السيد - وكان الجيش السودانى نفذ سلسلة اعتقالات تستهدف من يعرقلون تنفيذ الوثيقة الدستورية فى البلاد، وأوضحت مصادر بالجيش، أن الفريق أول عبد الفتاح البرهان، رئيس المجلس السيادى فى السودان، سيتشاور مع السياسيين لتنفيذ التحول الديمقراطى، لتشكيل حكومة كفاءات تقود البلاد نحو انتخابات حرة نزيهة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وسائل إعلام سودانية: كلمة مرتقبة لرئيس مجلس السيادة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.