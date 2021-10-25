ظهور حالة جديدة مصابة بـ «زيكا» فى الهند

جدة - نرمين السيد - وفى هذا السايق، قالت وكالة برس ترست الهندية، إن المريض ضابط فى سلاح الجو الهندى بمنطقة كانبور فى أوتار براديش، لافتة إلى أنه بعد بدء ظهور أعراض غامضة على المريض، تم الحصول على عينات من دمه وإرسالها إلى المعهد الوطنى للفيروسات فى مدينة بونى الجنوبية الغربية.

وذكرت شبكة روسيا اليوم الإخبارية، إنه بعد الكشف عن الحالة، تم إرسال عينات لأكثر من 20 شخصا كانوا على اتصال بالمريض إلى المعهد الوطنى للفيروسات لفحصها.

جدير بالذكر، أن "زيكا" تنقله بالمقام الأول حشرات البعوضة الزاعجة التى تلدغ الإنسان أثناء النهار، وأعراض المرض خفيفة عموما، وهى تشمل الإصابة بالحمى والطفح الجلدى والتهاب الملتحمة وآلام العضلات والمفاصل، والشعور بالتوعك أو الصداع، وعادةً ما تستمر أعراضه لفترة تتراوح بين يومين و7 أيام.