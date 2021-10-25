المبعوث الأمريكي: قلقون من تقارير عن سيطرة الجيش على مقاليد الأمور في...

قال المبعوث الأمريكي الخاص، جيفري فيلتمان، اليوم الإثنين، إن الولايات المتحدة تشعر بقلق بالغ إزاء تقارير عن سيطرة الجيش على الحكومة الانتقالية في السودان.
وحذر فيلتمان، عبر حساب تويتر الرسمي لمكتب الشؤون الأفريقية بوزارة الخارجية الأمريكية من أن سيطرة الجيش تتعارض مع الإعلان الدستوري السوداني وتهدد المساعدات الأمريكية للبلاد.
ذكرت وزارة الإعلام السودانية على صفحتها بموقع فيسبوك، أنه جرى اعتقال أعضاء بمجلس السيادة الانتقالي من المكون المدني وعدد من وزراء الحكومة الانتقالية.
وذكر شاهد من رويترز استنادا إلى مصادر سياسية اليوم، أنه جرى اعتقال أغلبية أعضاء مجلس الوزراء السوداني وعدد كبير من قادة الأحزاب المؤيدة للحكومة.
وأضاف أن فيصل محمد صالح الوزير السابق ومستشار رئيس الوزراء وعضو مجلس السيادة الحاكم محمد الفكي اعتقلا أيضا.
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