مبعوث أممي: المستوطنات الإسرائيلية غير قانونية وتشكل عقبة أمام السلام

أعربت الأمم المتحدة، عن “بالغ قلقها” إزاء إعلان إسرائيل عن طرح مناقصات لبناء وحدات استيطانية جديدة في الضفة الغربية المحتلة.
جاء ذلك في بيان أصدره المبعوث الأممي لعملية السلام في الشرق الأوسط، تور وينسلاند، في أعقاب إعلان إسرائيل، الأحد، طرح مناقصات لبناء نحو 1300 وحدة استيطانية جديدة في الضفة المحتلة.
وقال المبعوث الأممي: “نعرب عن القلق” إزاء إعلان السلطات الإسرائيلية، عن مناقصات لبناء أكثر من 1300 وحدة استيطانية في الضفة.
كما أعرب عن قلقه الشديد من “استمرار التوسع الاستيطاني الإسرائيلي في الضفة المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية”.
وأضاف وينسلاند: “أكرر أن جميع المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي، ولا تزال تشكل عقبة كبيرة أمام السلام، ويجب أن تتوقف على الفور”.
وتشير بيانات حركة “السلام الآن” الحقوقية الإسرائيلية، إلى وجود نحو 666 ألف مستوطن إسرائيلي و145 مستوطنة كبيرة و140 بؤرة استيطانية عشوائية (غير مرخصة من الحكومة الإسرائيلية) بالضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية.
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