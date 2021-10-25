انهيارات طينية وانقطاع الكهرباء فى كاليفورنيا وتحذيرات من سيول

جدة - نرمين السيد - اجتاحت عاصفة قوية شمال ولاية كاليفورنيا الأمريكية، أمس الأحد، حيث هبت رياح عاتية على سان فرانسيسكو مع تحول العاصفة للجنوب بقوة أكبر، ما تسبب فى وقوع انهيارات طينية، وإسقاط أعمدة الكهرباء.





وحسبما نقلت "رويترز"، حذر خبير الأرصاد مارك تشينارد، بمركز التنبؤ بالطقس فى هيئة الأرصاد الوطنية، خطر وقوع سيول، خصوصا أن العاصفة جاءت بعد أحد أكثر مواسم حرائق الغابات شدة فى تاريخ كاليفورنيا. وحذر تشينارد من ذلك قائلاً: "مواقع الحرائق هى المناطق التى تنساب فيها المياه عادة أسرع من غيرها، وبها يكمن أكبر خطر من السيول المفاجئة". كما توقع خبير الأرصاد الأمريكى "هطول أمطار غزيرة على الساحل الغربى، قد يصل منسوبها إلى 10 بوصات".

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