الجامعة العربية تعرب عن قلقها لتطورات الأوضاع فى السودان

جدة - نرمين السيد - وطالب الأمين العام لجامعة الدول العربية جميع الأطراف السودانية بالتقيد الكامل بالوثيقة الدستورية التى تم توقيعها فى أغسطس 2019 بمشاركة المجتمع الدولى والجامعة العربية، وكذلك باتفاق جوبا للسلام لعام 2020. وقال مصدر مسؤول بالأمانة العامة إنه "لا توجد مشكلات لا يمكن حلها بدون الحوار، ومن المهم احترام جميع المقررات والاتفاقات التى تم التوافق عليها بشأن الفترة الانتقالية وصولا إلى عقد الانتخابات فى مواعيدها المقررة والامتناع عن أية إجراءات من شأنها تعطيل الفترة الانتقالية أو هز الاستقرار فى السودان".

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