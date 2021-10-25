الرئيس الصينى يتعهد بالتمسك بالسلام العالمى

جدة - نرمين السيد - تعهد الرئيس الصينى شي جين بينج، اليوم الإثنين، بتمسك بلاده بالسلام العالمى والقواعد الدولية دومًا، وذلك بعدا أبدت الولايات المتحدة ودول أخرى مخاوفها من مد الصين نفوذها بشكل متزايد على الساحة الدولية.





وحسبما نقلت وكالة أنباء "شينخوا" الرسمية، قال شى فى كلمة بمناسبة الذكرى الخمسين لعودة الصين إلى الأمم المتحدة، إن بلاده ستكون دائمًا "من بناة السلام العالمى وحاميًا للنظام الدولى". وصوتت الأمم المتحدة فى العام1971، للاعتراف بجمهورية الصين الشعبية طاردة تايوان من عضويتها. وأكدت الصين بحزم أكبر على مطالباتها بأراض متنازع عليها على الحدود مع الهند، ومع بعض دول جنوب شرق آسيا فى بحر الصين الجنوبى، ومع اليابان على بعض الجزر فى بحر الصين الشرقى. وقال شى: "الصين تعارض تماماً كل أشكال الهيمنة وسياسات القوة والأحادية والحمائية". وتأتى تصريحات الرئيس الصينى بعدما رددت قالت تايوان هذا الشهر بأن "التوتر العسكرى مع الصين بلغ أسوأ مستوياته فى أكثر من 40 عاماً"، وسط تزايد المخاوف من لجوء جارتها العملاقة للقوة العسكرية لاستعادة الجزيرة المتمتعة بالحكم الذاتى، والتي تعتبرها الصين جزءًا من أراضيها.

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