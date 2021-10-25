التقديم على جدارة وظائف إمارة المدينة المنورة الإدارية رجال ونساء 1443

يمكن التقديم على جدارة الأن لشغل وظائف إمارة المدينة المنورة للخريجن والخريجات السعوديين، من حصلو على الدرجات العلمية المناسبة والتخصصات المطلوبة، للتعين على وظائف الدرجة السادسة من الوظائف الإدارية في الإمارة، عن طريق التعاقد على سلم سلم رواتب الموظفين العام، على المسميات الوظيفية المطلوبة والشروط الواجب أن تتحقق في الخريجين، حتى يتم قبول الطلب.

التقديم على وظائف إمارة المدينة المنورة

تشمل التقديم على وظائف إمارة المدينة المنورة عبر جدارة عدد من التخصصات، يمكن لخريجي الجامعات من الرجال والنساء المنطبق عليهم الشروط التقديم عليها من اليوم الإثنين 25 أكتوبر، وقد أعلنت الإمارة عن الدرجات العلمية والتخصصات المناسبة للقيام وتحمل مهام الوظائف الإدارية الشاغرة لديها وهي:

مدقق شؤون موظفين متاح التقديم عليها من الرجال والنساء.

وظيفة أمين مكتبة للنساء فقط

وظيفية مدقق حسابات مساعد متاح التقديم عليها من النساء و الرجال.

الفئات المستهدفة بالتقديم على الوظائف

أعلنت إمارة المدينة المنورة انه يحق للخريجين والخريجات من حملة الشهادات الجامعية بدرجة البكالوريوس التقديم على الوظائف الإدارية بالدرجة السادسة للتعاقد وفق سلم رواتب الموظفين العام، كما يحق لخريجي وخريجات المعاهد التخصصية والدبلومات المتوسطة بعد الحصول على شهادة الثانوية العامة، وما يعادل ذلك من شهادات التقديم عبر جدارة على الوظائف الإدارية المعلن عنها، علماُ بأن الاولوية في الترشيح تضع أصحاب التخصصات غير التربوية في الدرجة الأولي لتولي الفرص الوظيفية.

تم اشتراط توفر قرار معادلة من وزارة التعليم لمن حصول على الدرحات العلمية والشهادات من خارج المملكة.

بسترط على المتقدم ان يكون قد حضر الاختبار المهني للجامعيين على المرتبة السادسة من الرجال والنساء.

القبول النهائي في جميع الوظائف عبر المقابلة الشخصية

الترشح النهائي عقب احتياز المقابلة الشخصية

يجب عدم تحديد أي رغبة مكانية مع المتقدمين من تتعارض رغباتهم المكانية مع مقرات الوظائف ولا يجب التأسشير في الطلب على أي رغبة مكانية.

الترشيح سيكون مرتبط بالأماكن التي قام المتقدم او المتقدمة بتحديدها.

عدم مباشرة الوظيفة التي سيتم الترشيح لها يعد عدول عن نتيدة الترشيخ وسيتم استبعاد الطلب.

شروط التقديم على جدارة وظائف إمارة المدينة المنورةطريقة التقديم على جدارة 1443

يمكن التقديم على جدارة من خلال بوابة التوظيف الرسمية من يوم الأحد الموافق 25 ربيع أول 1443 من الساعة الثامنة صباحاً، ويستمر التقديم على وظائف إمارة المدينة المنورة الإدارية حتى يوم الخميس 29 ربيع أول منتصف الليل الساعة 11:59 مساءً.